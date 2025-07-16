紅海危機船隻繞行好望角　讓去年增加1800萬噸的碳排放

▲去年因為船隻繞行好望角，增加了1800萬噸碳排放。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

丹麥航運諮詢機構Sea-Intelligence根據歐盟監測、報告和核查(MRV)法規下的強制性歐盟排放數據，在其第723期《周日重點報導》中指出，紅海持續的危機和船隻繞行好望角，導致歐盟貨櫃航運的二氧化碳排放量在2024年驚人的提高了45%，增加1800萬噸碳排放。

Sea-Intelligence分析了多年來在減少貨櫃航運業碳足跡方面原是取得了進展，但因紅海危機出現戲劇性逆轉。整個航運業的二氧化碳排放量增加了10%，其中貨櫃航運的影響最為嚴重。

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雖然貨櫃船運在2018年至2023年數量有所增長，但透過節能設施，碳排放量一直在減少，平均每年下降4.4%。

Sea-intelligence執行長Alan Murphy表示，如果未發生過紅海危機，並且貨櫃航線在2024年再次減少4.4%的總排放量，2024年的總排放量將達到3470萬噸，但是實際排放量是達到了5270萬噸。胡塞武裝的行動導致了2024年二氧化碳排放量增加了1800萬噸，相當於柬埔寨一國的碳排放量。

Alan Murphy指出，紅海危機對貨櫃運輸以外的其他航運業並沒有真正產生可衡量的影響，因為這些航運業在2024年沒有出現重大增長。

由於以哈停火遲遲無法達成協議，加薩戰爭持續，已經有半年未襲擊商船的胡塞武裝，在本月6日襲擊一懸掛賴比瑞亞國旗、希臘船東所有散裝船「魔法海洋」號，次日又襲擊懸掛賴利比瑞國旗、由希臘公司營運的「永恆C號」，該船在本月9日清晨完全沉沒，有6名船員傳出遭胡塞組織抓捕當做人質，10日菲律賓移民工業部公布又有三名菲律賓海員在紅海獲救，使得獲救的菲律賓海員總數達到8人，但仍有13人下落不明。

菲律賓政府已經升級了其海上風險協定，指示所有有執照的勞務代理機構將有菲律賓船員的船隻從紅海和亞丁灣航線上改道，這些航線被菲國官方指定為戰區。而各國商船返回紅海的時程也因胡塞的襲擊再度延後。