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「箭指夢想 志在巔峰」　國際企業經營班展現國際競爭新戰力

▲外貿協會董事長黃志芳於典禮中致詞。(圖／貿協提供)

▲外貿協會董事長黃志芳表示國企班打造的是軟硬實力兼具的全方位國際商務人才。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

在地緣政治多變、區域緊張升溫與經貿不確定性衝擊全球市場之際，台灣企業面臨的不僅是「貿易戰」，更是「溝通戰」。由經濟部國際貿易署委託外貿協會辦理的「國際企業經營班」(簡稱國企班)，於7月15日在台北國際會議中心舉行開訓及結訓典禮，國企班透過全方位商務人才培育，培養學員成為具備雙語溝通力與全球職場競爭力的即戰人才，成為企業迎戰變局的關鍵資產。

典禮由外貿協會董事長黃志芳主持，胡啟娟副署長代表國際貿易署貴賓致詞，勉勵學員並頒發學業成績優良獎、簡報與AI影片競賽冠軍獎，現場匯聚產官學界代表，共同見證國企班人才培育成果。

▲國際貿易署副署長胡啟娟(中)與受獎學員合影留念(圖／貿協提供)

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▲國際貿易署副署長胡啟娟(中)與受獎學員合影留念。(圖／貿協提供)

黃志芳致詞時表示，國企班課程內容與時俱進，透過AI應用、商務外語、商戰模擬、跨文化訓練與團隊合作，不僅強化學員的專業知能，更著重溝通協作與問題解決等職場關鍵能力，打造軟硬實力兼具的全方位國際商務人才。

他引用1992年巴塞隆納奧運由西班牙身障射箭選手自70公尺遠處射箭點燃聖火的經典一幕勉勵學員：「像射箭一樣，命中目標的關鍵在於精湛技能、專注與堅持」。黃志芳風趣表示，個人熱愛運動，並藉今年溫布頓男單冠軍辛納一路堅持毅力，最後逆轉奪冠的精神，勉勵學員在未來人生以及工作競技中，勇於面對挑戰，在關鍵時刻全力以赴，創造高峰。

典禮中特別安排結業生與新生代表進行「動力之弓與目標之箭的傳承儀式」，象徵知識技能的跨屆傳承。這項首創安排不僅凝聚學員向心力，更展現國企班持續精進、永不止步的培育精神。

▲國企班師生大合照。(圖／貿協提供)

▲ 國企班師生大合照。(圖／貿協提供)

國企班自創辦以來已培育近7000名國際商務人才，在各大企業擔任關鍵職務。這些校友以其專業能力與國際視野，在台灣產業從代工走向自創品牌、從傳統製造邁向科技轉型的過程中，發揮了穩固的人才支撐力。

貿協指出，在全球貿易秩序重構的關鍵時刻，台灣必須化挑戰為機遇，國企班將深化產學合作、精進訓練品質，致力於培育具備國際視野、科技應用與實務能力的關鍵人才。這批新世代國際菁英，將成為企業轉型與全球拓展的創新動能，成為台灣產業升級與國際化的堅實後盾。

關鍵字： 國際企業經營班國際競爭新戰力

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