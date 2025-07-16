台積電美國「學徒計劃」助攻！　新人烤漢堡6年後轉進半導體業

▲Nolan Cottingham（右）藉由台積電學徒計畫成功從漢堡店員工轉職成技術員。（圖／翻攝自CW7 Arizona）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）於美國亞利桑那州建廠後，相關人才需求不斷，也因此，台積電在2024年於當地推出了專為培訓技術員而設計的「半導體註冊技職學徒計劃」，目前已有將近 150 名技術員學徒，其中有一位員工Nolan Cottingham更因此，從 In-N-Out餐廳員工，在學習矽晶圓製造的技術後，轉職成為台積電的技術學徒，未來完成計畫後，更能成為製程技術人員，加入半導體業，他也因此建議當地青年「快點加入台積電！」。

在 2024 年，TSMC Arizona推出了 Registered Semiconductor Technician Apprenticeship program（半導體註冊技職學徒計劃），由鳳凰城政府支持，專為培訓技術員而設計，這也是美國半導體產業中首創的計劃之一。台積電也表示，公司透過與全國產業組織、地方政府與學界的合作實現了這一計劃。這項計劃為有志於在半導體產業展開個人職涯提供了機會。參與的員工不僅能透過在 TSMC Arizona 的工作時數獲得學徒證書，還能透過當地社區大學的課堂學習提升技能。目前，已有將近 150 名技術員學徒。

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其中，就有一名員工Nolan Cottingham，因為參與了這項計畫，從In-N-Out漢堡餐廳的員工，轉職成為台積電技術學徒，Nolan在接受當地媒體訪問時也表示，他在製程單位，因此在完成這個學徒計畫後，他的職位會是製程技術人員。Nolan也表示，他的工作是監控設備，確保一切運行順暢，並將任何錯誤或問題報告給工程師，讓他們處理。

Nolan也回顧，他過去在 In-N-Out 餐廳工作了六年，但他其實很早就開始關注這個計畫了，一看到這個學徒計畫開放申請，就立刻投了履歷，並經過了所有的面試。Nolan笑說，老實說，從每天烤漢堡到現在做這個，感覺就像撞上了一堵牆，這中間需要學習的東西非常多。

Nolan表示，他在這個計畫中學習到非常多，像他目前正在學習公司所有工具的運作原理。以他來說，他隸屬於擴散部門，工作是處理離子束，它們會將離子注入晶圓上的電晶體，使其帶有正電荷或負電荷，以便傳導電流。這個過程涉及很多技術。當他剛來到這裡，學習所有的術語和縮寫時的，感覺就像在學一種新語言一樣。

Nolan也說，他對擁有這個機會無比感激。而且這個學徒計畫完全不需要背負任何債務。這裡的一切都由台積電和政府負責，因為這是學徒計畫的一部分。他也很慶幸自己不需要擔心助學貸款或其他任何費用。

對於其他可能也想改變職涯方向的人，Nolan則建議，趕快加入，因為這個產業正在迅速增長，現在台積電在當地只發揮了約 10%的規模左右。一旦這裡的所有設施興建完成，這裡將會蓬勃發展。

談到在台積電工作的感覺，和In-N-Out餐廳有何不同，Nolan笑說，在這裡工作太棒了，所有事情都有周密的計劃，一切都精準到極致。這是一個突破性的產業，他對它充滿興趣。展望未來10年，Nolan則期待，在這個學徒計畫結束後，他還會在這裡。十年後，希望能成為一名資深製程技術員。到那時，他應該會有相當高的薪水，並且確保一切運行順暢。