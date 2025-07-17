兩檔新股今日開放申購　抽中碩網有望現賺4.5萬元

▲碩網資訊董事長張育達及總經理邱仁鈿。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

新股抽籤又來了，17日共有兩檔新股開放申購，分別是碩網（7547）及微程式（7721），其中若投資人幸運抽中碩網，一張有望現賺4.5萬元，抽中微程式，也有機會現賺2.65萬元。

碩網預計7月29日正式掛牌上櫃，7月17日至21日開放申購，每股承銷價60元，以16日收盤價105元計算，幸運抽中的話，有望賺4.5萬元。

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至於微程式也是7月17日至21日開放申購，每股承銷價為53元，以16日收盤價77.5元計算，抽中1張有望賺2.45萬元。

碩網資訊預計7月下旬掛牌上櫃。碩網成立於1999年5月，2021年2月登錄興櫃，目前實收資本額為新台幣2.9億元，碩網專精於自然語言處理與各種對話式AI應用，可有效銜接各家大語言模型與企業內部應用系統，2023年隨著生成式AI的技術崛起，推出生成式AI解決方案 GenAI Admin Portal生成式AI應用管理平台，成為目前成長最快的主力產品。

資通訊設計服務提供商微程式資訊則預計7月底掛牌上市，進一步邁向資本市場，微程式自1995年創立以來，秉持「連結產業、共創價值」的核心理念，深耕「電子支付」、「智慧設備」與「半導體感測控制」三大領域，憑藉超過30年的研發底蘊與跨領域整合能力，微程式結合軟硬體研發、雲端運算與AIoT智慧應用，提供產業量身打造的垂直整合解決方案，協助產業夥伴實現數位轉型與智慧升級。