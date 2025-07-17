台積電法說前翻紅漲5元至1135　台股漲90點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，但因台積電（2330）於台股收盤後舉行第2季法說，台股今（17日）以23042.97點開出，指數上漲0.07點，隨後漲勢擴大至90點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電開盤原在平盤附近震盪，隨後翻紅上漲5元至1135元；鴻海（2317）上漲0.5元至163元；聯發科（2454）下跌5元至1405元；廣達（2382）上漲1元來到273.5元；長榮（2603）上漲2元至203元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲231.49點或0.53％，收在44254.78點；標準普爾500指數上漲19.94點或0.32％，收6263.7點；那斯達克指數上漲52.69點或0.25％，收在20730.49點；費城半導體指數下跌22.4點或0.39％，收5696.21點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44254.78
|▲231.49
|▲0.53%
|S&P500
|6263.7
|▲19.94
|▲0.32%
|NASDAQ
|20730.49
|▲52.69
|▲0.25%
|費城半導體指數
|5696.21
|▼22.4
|▼0.39%
資料來源：證交所
讀者迴響