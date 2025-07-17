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中租推出智能鑑價報價車輛融資系統　線上申請公開透明

▲▼中租迪和總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲中租迪和總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

為使車輛融資業務更加靈活透明，中租KY（5871）旗下合迪公司於今（17）日推出智能鑑價及報價車輛融資系統，針對自用小客車、公司車、3.5噸以下貨車的原車融資需求，提供快速彈性的解決方案，線上申請服務升級。

因應民眾資金周轉與中小微企業多元發展的資金需求，車主用戶對於數位科技應用以及ESG理念的重視日益提高，中租推出「合迪車貸全線上申請平台」，升級8大優勢以滿足車主不同的資金需求，包括：智能車輛鑑價，智能專案報價，申請流程無紙化，客製化分期方案，新舊戶渠道分流，官方直營具安全性，免留車免代辦費，案件核准後最快24小時內撥款等。

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為提高客戶個資安全，避免可能的消費爭議，7月份起，合迪全面停止委外辦理原車融資業務，改由業務團隊直接為各行各業的公司經營者及車主服務，提供多元化的車輛融資項目，包括：汽車原車融資、汽車前案代償、公司車融資以及貨車融資等。凡於「中租迪和」官網平台註冊會員，填入車輛相關資料，如廠牌、車型、車齡、使用里程等，系統將針對車輛進行智能鑑價並計算出建議融資額度，同時透過智能報價機制提供每期預估需繳交的金額，公開透明。

有鑑於《金融消費者保護法》新規8月底即將上路，中租重申，旗下事業均全力配合，秉持提供合法合規的分期及融資服務項目，以保障消費者權益。中租指出，如有分期及融資需求者，需認明《金保法》管轄的業者。

中租長期以來協助中小微企業營運成長及解決資金週轉需求，扮演「補充性資金」的角色。成立於1987年的合迪公司，專注於運輸車輛與營建機具的利基市場，憑藉著對融資與汽車市場深入了解的優勢，之後陸續成功開發自小客車、貨卡車、移動式吊車及營建機具等特定標的物分期市場，對台灣的經濟發展有所助益。
 

關鍵字： 融資車輛數位科技中小企業智能系统

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