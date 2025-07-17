「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」　五大嶄新航線打造海洋旅遊新體驗

▲「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局於今(17)日舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會，正式宣布將有5條嶄新的航線啟航，為仲夏海洋觀光揭開序幕，交通部陳世凱部長更當場宣布將購建一艘全國性的藍色公路海洋觀光船，拜託航港局長葉協隆加速進行，讓更多人體驗從海上看台灣的美麗。

葉協隆表示，航港局預計今年9月提出規劃案，預計打造與澎湖輪相當的8千噸左右客輪，投資金額約在28億，預計民國118年完工啟用，未來除了觀光，還可做疏運備援。

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今日的活動交通部林國顯次長、澎湖縣陳光復縣長及林皆興副縣長、連江縣王忠銘縣長及航商與旅行社代表等眾多貴賓和媒體朋友們都一起出席記者會，共同見證了這一重要時刻。本次活動透過交通部新核定的獎助機制，鼓勵航商與旅行業者及地方政府共同合作，結合在地節慶與景點，打造創新多元的遊程，希望在購建全國性的藍色公路觀光船舶前，逐步培養客源，以推展海洋觀光、活絡經濟。

陳世凱致詞時表示，台灣是一座海島國家，除了飛機和鐵公路，其實搭船旅行，從海上看台灣，用不同角度重新認識這片土地，是「藍色公路」想帶給大家的體驗。陳部長指出，從上任交通部長以來，積極推動藍色公路海洋觀光，並請航港局與觀光署攜手合作，研擬具體方案，從開闢航線、優化港口旅運設施、購建新船、創新遊程等多面向推進。

今年7月1日交通部也正式核定「海洋觀光航線發展暨行銷推廣獎助要點」，希望藉由獎助機制，鼓勵航商與旅遊業者跨域合作，設計更多元、有趣的海上行程。

陳世凱也對所有航商在連假疏運、離島霧鎖或突發交通中斷時的全力協助表達感謝，特別是在蘇花海運「三小時啟動疏運SOP」中扮演關鍵角色的夥伴，因為有大家在第一線守住崗位、即時應變，藍色公路才能不只是觀光航線，更是守護交通安全的生命線。

陳部長指出，未來交通部除了將持續升級港口設施，更宣布交通部將規劃購建一艘全國性的藍色公路觀光船舶，作為未來示範船，進一步完備觀光運能、推動區域共榮，也為活絡藍色公路的經濟發展注入新能量。

葉協隆指出，本次新推出航線的各項遊程，都是由航商及旅行社精心設計的，同時，地方政府也鼎力支持，協助搭配在地行銷推廣活動或提供優惠等共同宣傳，大幅提升遊程豐富度及吸引力。嘉年華活動記者會現場也邀請到各航線代表說明遊程內容，並同步設立展攤導覽，由各航商與旅行業者、地方政府展示豐富的遊程與船上體驗活動內容。

本次嘉年華活動由航港局與多家航商通力合作，共推出5條新航線，包含3條限定試辦航班與2條固定航線，分別為7月25日至27日基隆-花蓮、8月14日至18日布袋-澎湖-金門、8月25日至27日基隆-澎湖，以及7月至9月臺南安平-澎湖馬公與預計9月中旬開航的基隆-日本石垣。

其中，限定航班將於7月至8月底陸續啟航，基隆-花蓮及基隆-澎湖航線規劃夜航航班，讓旅客晚上出發船上過夜，除了節省一晚住宿外，還可體驗船上多元活動，如夜航觀星、曙光迎曦、魔術及樂團表演等，一覺起來即可開始岸上遊程，打造「搭船即是旅行」的海上新體驗。

至於布袋-澎湖-金門跳島航線，讓本島旅客一次暢遊兩大離島，也讓金門與澎湖居民無需轉機即可互訪。另外，臺南安平-澎湖馬公及基隆-石垣國際航線，將提供旅客多元旅行選擇，促進海洋觀光交流發展。

葉協隆進一步表示，未來將持續透過「航、港、船、遊」的整合發展，攜手相關單位跨域合作推廣海洋觀光遊程、優化海運服務設施及船舶，讓藍色公路不再只有交通選項，而是能串聯在地文化特色、觀光產業與海上體驗的旅遊產品，成為國內外旅客體驗慢活海上旅行的新選擇。