11檔台股ETF上演一日填息秀　109萬投資人息利雙收

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

昨（16）日是七月台股ETF除息高峰日，統計共有15檔除息，逾131萬位受益人屏息以待，觀察昨日大盤表現，在AI巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電（2330）領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上23000點關卡激勵15檔今日除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）在內共有11檔盤中完成填息，109萬1900人息利雙收，最後收盤僅群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）、FT臺灣SMART（00905）、富邦台50（006208）、兆豐電子高息等權（00943）、凱基台灣AI50（00952）6檔維持填息。

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群益投信台股ETF研究團隊表示，伴隨著國際股市氣氛好轉，近期台股站穩所有均線之上，且大盤融資在2200多億元低量，籌碼亦未失控，仍相對有利後市表現，然考量短期關稅政策的進展仍受關注，股市呈區間波動可能性偏高。近日台股受到半導體利多激勵表現氣勢如虹，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，產業成長動能可期，建議投資人不妨透過成分股篩選著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF來參與布局，掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，亦滿足收益需求。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，由於川普政府關稅政策逐漸明朗，美股指數一路攀升下，台股亦延續先前多頭氣勢。展望台股未來，美國川普政府對全球市場課徵對等關稅政策反覆，引發全球資本疑慮及交易秩序紛亂風險已逐漸平復，目前全球AI應用持續擴強，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢，隨AI應用持續擴散，有助支持科技廠獲利成長態勢延續，預期在市場秩序隨各經濟與美國取得貿易共識逐漸恢復之後，仍能成拾過去成長動能。

