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謝金河：AI奔流仍方興未艾　新型態的產業革命帶動投資

圖／先探投資週刊 提供

這個禮拜世界的新焦點又落在黃仁勳身上！這次黃仁勳再度走訪北京，行前他先拜會川普及川普的團隊，說服川普團隊，他認為完全封鎖晶片，只會激發中國自主研發晶片的決心，美國要讓中國持續美國研發的先進晶片，並且保持持續領先，更重要的是要大力吸引中國ＡＩ人才，這個談話獲得川普認同，並且得到H20銷售中國。

文／謝金河

市場消化DeepSeek的利空

對Nvidia來說，中國是輝達重要市場，中國在Nvidia市占率逾十二．五三％，上一次川普封殺H20晶片，輝達提列四五億美元庫存損失，這次黃仁勳中國行，他的思考周密，先行與川普團隊溝通，行前已有美國國會議員警告黃仁勳，因此，他這次先見川普有取得報准的味道，在川普解禁H20晶片後，輝達的股價大漲，七月十五日創下一七二．四美元天價，市值來到四．一六五兆美元。

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輝達是史上第一家市值突破四兆美元的企業，這個市值有多大？一家公司超過英國、法國的ＧＤＰ總量，這是很不可思議的一件事，輝達創新高，也激勵了TSMC ADR寫下二三七．七一美元的歷史新高，台積電ＡＤＲ市值也跑到一．二二九兆美元，更厲害的是AVGO股價衝到二八三．六六美元，市值跑到一．三二一五兆美元，伴隨Nvidia股價大漲，AMD十五日也大漲九．三七美元，股價來到一五五．六一美元。

如果把場景拉回到元月二十七日，中國宣布DeepSeek問世那一剎那，揚言他們只花了五六三萬美元就成功開發出大型語言模型，而美國動輒數十億美元，在DeepSeek凌空而降之前一周，川普才在白宮邀來ARM的孫正義、ChatGPT的奧特曼及甲骨文的艾利森，他們共同宣示斥資五○億美元，共同打造Stargate計畫，如果只花五六三萬美元的DeepSeek可以打敗美國的星門計畫，這是何等偉大的大事？

元月二十七日DeepSeek凌空問世，當天輝達股價大跌二四．二美元，跌幅十六．九七％，TSMC ADR也重挫二九．五七美元，跌幅十三．三％，AMD、AVGO、ASML等股價都慘跌，接下來美國又陷入要不要封殺中國晶片的爭議。到了川普祭出對等關稅，輝達最慘跌到八六．六二美元，台積電ＡＤＲ最低跌到一三四．二五美元，AMD跌到七六．四八美元，AVGO最低剩下一三八．一美元，ASML最低跌到五七八．五一美元。

市場慢慢消化DeepSeek的利空，最後發現DeepSeek沒有想像中那麼大的威力，而且先前華為化整為零背後支持二十家晶片廠宣稱研發出可以取代輝達的ＡＩ晶片，也讓市場大吃一驚，最後發現與事實有一些差距，Nvidia再度站上攻擊發起線。

經過DeepSeek利空洗禮，輝達從最低的八六．六二美元漲到一七二．四美元，漲幅逾九九％，TSMC ADR從一三四．二五漲到二三七．七一美元，上漲七七．○七％，AVGO從一三八．一美元漲到二八三．一八美元，漲幅高達一○五．○五％，AMD從七六．四八漲到一五八．六八美元，漲幅一○七．四八％，ASML從五七八．五一漲到八二六．五六美元，漲幅是四二．八八％，連風波不斷的美超微（SMCI）也漲到五三．一七美元，市值來到三一七．三億美元，如果和台灣的伺服器大廠比價，緯穎及緯創可能會感到委屈，半導體股大漲也帶動費城半導體指數的好表現。

市值膨脹企業與ＡＩ有關

回頭看全球資本市場變化，經歷了DeepSeek襲擊，到川普揮舞關稅大刀，市場又恢復活力，這次看起來是ＡＩ領航，從全球市值表現來看，市值變大的企業都與ＡＩ有關，輝達的四．一六五兆美元躍居第一，微軟股價最高衝到五○八美元，市值來到三．七六兆美元又恢復老二地位。比較尷尬的是Apple，在ＡＩ應用表現不夠突出，市值一度跌破三兆美元，現在回到三．一二三兆美元，已淪為老三。Amazon的二．四兆，Google的二．二二兆分居四、五，Meta的一．七八七兆第六，曾經是全球市值最大的沙國Aramco市值剩一．六兆美元，已經排在第七，AVGO掉到第八，市值一．三二一五兆美元，然後是TSMC的一．三二九兆美元，排到第九，波克夏Ａ股及Tesla，市值在一兆美元邊緣，互爭第十名。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2361期精彩當期內文轉載》

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