法人憂匯率、關稅衝擊毛利率目標　魏哲家：把重點放在「更好」的部分

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者李毓康攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第二季財報，有法人關心匯率、關稅的衝擊是否會影響台積電長期53％的毛利率目標，台積電董事長魏哲家對此笑說，希望大家把重點放在53％或「更好」的這個部分，全年目標預期2025全年營收將以美金計約增長30%，上修先前預期成長25％的目標。

台積電董事長魏哲家表示，第二季營收以美金計能達到301億美元，超出先前的預期，主要原因是持續強勁的AI與特殊製程需求。展望今年下半年，目前還沒有觀察到客戶有明顯改變，但台積電也了解政策可能帶來的不確定性和風險，特別是消費性電子的部分，也看到中國的政策帶來的短期需求上升，不過台積電認為這都是短期的影響，整體來看，非AI及其他市場在2025年還是預期會溫和復甦。

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魏哲家也說，台積電觀察到AI需求持續強勁，包括來自主權AI的需求。因此，預期2025全年營收將以美金計約增長30%，這主要來自台積電領先的3奈米與5奈米技術強勁需求，以及HPC的成長。在不確定的因素影響下，台積電將直敘關注相關政策影響，並對下半年及明年業務謹慎看待，並持續投資未來。

針對法人詢問輝達H20有望在中國開放，對台積電影響，魏哲家說，這是好消息，中國是個大市場，對台積電也是好消息，但目前還沒辦法對此進行預測。

至於法人關心毛利率部分，長期保持53％的目標，魏哲家則說，台積電有考慮到關稅政策的影響，但他能保證，台積電基於現有的技術領先，只要有機會，台積電就會抓住，因此會期待能達成期待的高標。雖然匯率影響很大，但在定價部分，台積電正努力賣公司的價值，至於毛利率53％的目標，魏哲家笑說，希望大家把注意力放在53％或「更好」的這個部分。