還會更好！台積電估Q3營收季增8％　毛利率上看56.5％

▲台積電114年第二季法人說明會17日召開，圖為台積電董長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，針對第三季展望，台積電也預期，第三季營收介於318億美元至330億美元之間，有望季增8%、年增38％，若以美元兌新台幣1比29元計算，預期第三季毛利率介於55.5％至57.5％，營利率則介於45.5％到47.5％之間。

針對毛利率問題，台積電財務長黃仁昭表示，第二季毛利率相較第一季降低20個基點，主要原因是因為不利的匯率以及海外廠的成本造成的毛利稀釋，不過這部分被高於預期的產能利率用以及成本管控改善抵銷，匯率部分，與第一季相較，匯率從1比32.88升至第二季的31.05元，因此影響了毛利率表現約2.2個百分點，第三季則預期會下降2.1個百分點，主要原因也是因為匯率跟海外廠的成本。

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黃仁昭也指出，從2025年開始的五年內，海外廠每年會稀釋毛利率約2到3%，這是在早期階段，後期則會稀釋3到4%。

針對匯率，黃仁昭也解釋，台積電營收幾乎都是以美元計，因此匯率對台積電營收的影響幾乎是1比1，即新台幣對美元升值1%，將使新台幣營收減少1%，毛利率也會因此降低0.4個百分點。

黃仁昭表示，與4月時提出的第二季度匯率預估相比，新台幣平均兌美元升值約4.4%，負面影響第二季新台幣營收約4.4%，並使毛利率下滑約180個基點。展望2025年第三季度，基於目前1美元兌29元新台幣的匯率，預計新台幣將進一步升值約6.6%，將負面影響第三季度營收約6.6%，並使毛利率降低約260個基點。

至於今年的全年展望，台積電董事長魏哲家仍樂觀表示，相信半導體需求會持續爆發，也很正面看待AI長期需求，台積電目前期待今年營收以美金計會成長30％，基於三和五奈米製程的強力需求。