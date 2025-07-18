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投資觀念藏生活中！從分期付款到複利報酬　5道情境題揭露金錢盲區

▲理財,記帳,儲蓄,薪水,。（圖／pexels）

▲生活中每個消費決策，都是一場財務選擇題。（圖／pexels）

記者張家瑋／綜合報導

在全球金融風險升溫、通膨壓力居高不下的當下，「基本財務知識」已成為現代人不可或缺的核心能力。Podcast節目《不管啦！給我錢》最新一集中，主持人強尼與海晴分享了本土化的「財商小測驗」，透過五道貼近日常生活的情境題，帶大家檢視自身理財盲點與觀念落差。

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▲點擊收聽Podcast《不管啦！給我錢》，分享5題財商小測驗。

這次測驗題型接貼近生活實境，聚焦於個人消費與投資抉擇的關鍵時刻，像是「每月生活費僅剛好夠用，面對物價年漲5%，應該如何因應？」、「想買iPhone但資金有限，該不該選擇分期付款？」等問題。看似簡單的選擇題，實則牽涉到通膨因應、信用管理與預算分配的基本理解。

測驗題其中一題更是透過具體數字展現「複利效應」。若從20歲起每月投資2000元、年報酬率5%，持續40年後竟能累積近300萬元。主持人強調，理財成功關鍵不在於金額多寡，而在於是否有穩定、持續的理財行動。

▲▼ 不管啦！給我錢。（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

▲突然拿到獎金，該拿去出國旅遊還是選擇投資？（圖／翻攝自不管啦！給我錢）

在保險觀念方面，建議優先選擇「基本保障型保險」，而非以儲蓄為主的險種。主持人指出，將「投資」與「風險轉移」兩件事分開思考，才能避免資金卡死又保障不足的雙重困境。

針對「突然拿到一筆獎金，應該用來旅遊還是投資？」這道情境題，主持人則建議以長遠角度思考財務決策，讓每一分錢都能發揮最大效益。

主持人強尼與海晴認為，具備正確財務知識的人，才能夠避開投資陷阱、更快實現財務夢想。每一次的理性消費決策與儲蓄投資行為，都在為未來人生創造更多選擇。

►僅3成的人達標！標普4大測驗題　揭全球理財素養差距 

►風暴過後還能穩賺？4檔ETF定期定額邁入第33個月　報酬率達17% 

►結婚夢變負債人生？從宴客到婚房　揭露婚禮背後的財務真相

 

關鍵字： 理財Podcast消費投資知識

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