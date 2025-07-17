國泰金子公司大地震！投信銀行高層全換人　老臣鄧崇儀出線

LINE Pay用戶數1310萬問鼎最強電支 業界緊盯1關鍵

金管會今（17）日許可連加網路（LINE Pay）申請設立專營電子支付機構「連加電子支付公司」（LINE Pay MONEY），不過LINE Pay與LINE Pay MONEY各為獨立公司，LINE Pay最大挑戰是如何吸引現有1310萬用戶完成新申設LINE Pay MONEY，但有電支高層推估，以line擁有台灣最強勢通訊軟體地位，估計LINE PAY MONEY上線半年後將成最強電支業者。

台積電今年股利發18元 財務長黃仁昭：明年至少20元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對股利政策，台積電財務長表示，今年股利實際收到會是18元，明年至少會有20元。

機器人市場潛力大 台積電魏哲家：客戶說若起飛是「電動車市場10倍」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，有法人關心台積電在人型機器人市場的看法，魏哲家則分享，他曾經跟一個客戶討論過這個問題，他認為電動車根本不算什麼，機器人市場如果起飛了，會比那個要大上十倍。

快訊／台積電Q2爆賺刷新高 美股夜盤飆漲逾6%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日舉行法說會，並公佈 2025 年第2季財務報告，稅後純益 3982 億 元，每股盈餘 15.36 元，創下史上單季新高，台積電ADR美股夜盤反應業績利多飆漲逾6%。

還會更好！台積電估Q3營收季增8％ 毛利率上看56.5％

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，針對第三季展望，台積電也預期，第三季營收介於318億美元至330億美元之間，有望季增8%、年增38％，若以美元兌新台幣1比29元計算，預期第三季毛利率介於55.5％至57.5％，營利率則介於45.5％到47.5％之間。

快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元 超預期

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈 2025 年第二季財務報告，合併營收約新台幣 9,337 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,982 億 7 千萬元，每股盈餘為新台幣 15.36 元（折合美國存託憑證每單位為 2.47 美元）。

11檔台股ETF上演一日填息秀 109萬投資人息利雙收

昨（16）日是七月台股ETF除息高峰日，統計共有15檔除息，逾131萬位受益人屏息以待，觀察昨日大盤表現，在AI巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電（2330）領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上23000點關卡激勵15檔今日除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）在內共有11檔盤中完成填息，109萬1900人息利雙收，最後收盤僅群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）、FT臺灣SMART（00905）、富邦台50（006208）、兆豐電子高息等權（00943）、

輝達H20出口解禁！ 估中國外購AI晶片比例回升至49%

TrendForce表示，美國政府有望允許NVIDIA恢復對中國市場銷售H20 GPU，政策轉折將有助帶動當地AI與雲端業者的需求回補，預期H20將重新成為該市場高階AI晶片主力，帶動HBM需求同步增加。

00939配0.068元年化配息率5.87％ 最後買進日7／30

資產規模354億元、受益人數20.7萬元月配息的統一台灣高息動能ETF（00939）公佈此次配息金額為0.068元，跟前一個月相同水準，本次除息交易日為7月31日，想要參與此配息最後買進日7月30日，收益分配日為8月22日，以今（17）日的平盤價13.88元計算，年化配息率約5.87%。

戰爭與欠稅問題以色列埃拉特港傳周日關閉 但不影響貨櫃進出

據以色列主要商業雜誌《環球報》(Globes)報導，以色列在紅海唯一的海上門戶埃拉特港(Eilat)將在周日關閉，經營該港的私人公司因戰爭因素今年以來僅有6艘船彎靠，埃拉特市政府因港口公司未繳市政稅而沒收了其銀行帳戶。貨櫃船公司指出，以色列進出的貨櫃貨主要是從地中海這邊的海法(HAIFA)與阿什杜德(Ashdod)港進出，不受影響。