ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

國泰金子公司大地震！投信銀行高層全換人　老臣鄧崇儀出線

▲▼國泰金,國泰,國泰世華。（圖／國泰提供）

▲國泰金高層人事異動，鄧崇儀接任銀行總經理，李偉正調任投信董座。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

國泰金（2882）今（17）日發布重大訊息，宣布子公司國泰世華銀、國泰投信董總層級人事重大異動，其中國泰世華銀總經理李偉正卸任轉由資深副總鄧崇儀接任，為老臣出線的案例，惟鄧崇儀人事安需經金管會核准才會生效。

另外，國泰投信董事長張錫辭職，開缺由李偉正接任，相關人事新任期在今日正式生效。
 

[廣告]請繼續往下閱讀...

國泰金控今日代子公司公告國泰投信董事長張錫申請退休，李偉正轉調國泰投信並獲董事會推舉擔任董事長，同時國泰世華銀行經董事會決議通過，由現任通路執行長鄧崇儀接任銀行總經理一職。

張錫從事資產管理業務近30年，在業界極具影響力，自2005年加入國泰，帶領國泰投信總管理資產規模突破兩兆元，領先同業，國泰金表示，張錫待人真誠親和，不僅與下屬並肩作戰，更帶動國泰投信全體同仁向心力，幾乎全年無休；此次張錫為陪伴家人提出退休申請，金控與全體國泰投信同仁同感不捨，感謝張錫多年來對集團業務投入心力，為投信業帶來正面貢獻，並獻上最誠摯的祝福。

新任國泰投信董事長李偉正具備豐沛企業經營及跨國管理資歷，2012年並曾擔任國泰金控副總經理暨發言人，帶領國泰世華銀行稅後盈餘攀登歷史新高、並獲得國際銀行業年度最高榮譽《The Banker》「台灣年度最佳銀行」里程碑後，有鑑於集團資產管理業務正值擴張之際，國泰金將借重李偉正深厚金融專業與跨國策略營運能力，結合集團銀行、保險、資產管理三大引擎實力，發揮最大綜效，帶領集團資產管理業務再創新局。

另，國泰世華銀行經董事會決議通過，由現任鄧崇儀接任銀行總經理，後續將依主管機關核定為準。
 

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

推薦閱讀

LINE Pay用戶數1310萬問鼎最強電支　業界緊盯1關鍵

LINE Pay用戶數1310萬問鼎最強電支　業界緊盯1關鍵

金管會今（17）日許可連加網路（LINE Pay）申請設立專營電子支付機構「連加電子支付公司」（LINE Pay MONEY），不過LINE Pay與LINE Pay MONEY各為獨立公司，LINE Pay最大挑戰是如何吸引現有1310萬用戶完成新申設LINE Pay MONEY，但有電支高層推估，以line擁有台灣最強勢通訊軟體地位，估計LINE PAY MONEY上線半年後將成最強電支業者。

2025-07-17 18:18
台積電今年股利發18元　財務長黃仁昭：明年至少20元

台積電今年股利發18元　財務長黃仁昭：明年至少20元

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對股利政策，台積電財務長表示，今年股利實際收到會是18元，明年至少會有20元。

2025-07-17 16:21
機器人市場潛力大　台積電魏哲家：客戶說若起飛是「電動車市場10倍」

機器人市場潛力大　台積電魏哲家：客戶說若起飛是「電動車市場10倍」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，有法人關心台積電在人型機器人市場的看法，魏哲家則分享，他曾經跟一個客戶討論過這個問題，他認為電動車根本不算什麼，機器人市場如果起飛了，會比那個要大上十倍。

2025-07-17 15:57
快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲逾6%

快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲逾6%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日舉行法說會，並公佈 2025 年第2季財務報告，稅後純益 3982 億 元，每股盈餘 15.36 元，創下史上單季新高，台積電ADR美股夜盤反應業績利多飆漲逾6%。

2025-07-17 14:45
還會更好！台積電估Q3營收季增8％　毛利率上看56.5％

還會更好！台積電估Q3營收季增8％　毛利率上看56.5％

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，針對第三季展望，台積電也預期，第三季營收介於318億美元至330億美元之間，有望季增8%、年增38％，若以美元兌新台幣1比29元計算，預期第三季毛利率介於55.5％至57.5％，營利率則介於45.5％到47.5％之間。

2025-07-17 14:30
快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元　超預期

快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元　超預期

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公佈 2025 年第二季財務報告，合併營收約新台幣 9,337 億 9 千萬元，稅後純益約新台幣 3,982 億 7 千萬元，每股盈餘為新台幣 15.36 元（折合美國存託憑證每單位為 2.47 美元）。

2025-07-17 13:42
11檔台股ETF上演一日填息秀　109萬投資人息利雙收

11檔台股ETF上演一日填息秀　109萬投資人息利雙收

昨（16）日是七月台股ETF除息高峰日，統計共有15檔除息，逾131萬位受益人屏息以待，觀察昨日大盤表現，在AI巨頭輝達利多消息激勵下，加上台積電（2330）領軍上揚，大盤指數開高走高，並成功站上23000點關卡激勵15檔今日除息的台股ETF填息表現，統計包括群益半導體收益（00927）在內共有11檔盤中完成填息，109萬1900人息利雙收，最後收盤僅群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）、FT臺灣SMART（00905）、富邦台50（006208）、兆豐電子高息等權（00943）、

2025-07-17 12:17
輝達H20出口解禁！　估中國外購AI晶片比例回升至49%

輝達H20出口解禁！　估中國外購AI晶片比例回升至49%

TrendForce表示，美國政府有望允許NVIDIA恢復對中國市場銷售H20 GPU，政策轉折將有助帶動當地AI與雲端業者的需求回補，預期H20將重新成為該市場高階AI晶片主力，帶動HBM需求同步增加。

2025-07-17 10:56
00939配0.068元年化配息率5.87％　最後買進日7／30

00939配0.068元年化配息率5.87％　最後買進日7／30

資產規模354億元、受益人數20.7萬元月配息的統一台灣高息動能ETF（00939）公佈此次配息金額為0.068元，跟前一個月相同水準，本次除息交易日為7月31日，想要參與此配息最後買進日7月30日，收益分配日為8月22日，以今（17）日的平盤價13.88元計算，年化配息率約5.87%。

2025-07-17 10:56
戰爭與欠稅問題以色列埃拉特港傳周日關閉　但不影響貨櫃進出

戰爭與欠稅問題以色列埃拉特港傳周日關閉　但不影響貨櫃進出

據以色列主要商業雜誌《環球報》(Globes)報導，以色列在紅海唯一的海上門戶埃拉特港(Eilat)將在周日關閉，經營該港的私人公司因戰爭因素今年以來僅有6艘船彎靠，埃拉特市政府因港口公司未繳市政稅而沒收了其銀行帳戶。貨櫃船公司指出，以色列進出的貨櫃貨主要是從地中海這邊的海法(HAIFA)與阿什杜德(Ashdod)港進出，不受影響。

2025-07-17 19:52

讀者迴響

熱門新聞

快訊／1310萬人注意！LINE Pay獲准儲值轉帳　明年1／17前取照

即／台電工會4聲明打臉「產業工會」　駁照片擺拍

快訊／史上最強！台積電Q2賺3983億年增61%、EPS15.36元　超預期

快訊／台積電Q2爆賺刷新高　美股夜盤飆漲逾6%

台電否認救災畫面擺拍　狠嗆電力產業工會「不代表多數員工」

債蛙悲鳴！5檔美債ETF齊刷史上新低　華爾街看衰後市　

抽中拼賺4.5萬！2檔新股申購今起跑　碩網價差最大

台積電今年股利發18元　財務長黃仁昭：明年至少20元

68.4萬股民注意！006208完成填息　股息8／8日入帳

川普傳開除Fed主席　道瓊盤中嚇跌200點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【令人心痛】台師大女足被逼「抽血換學分」　她摘墨鏡哽咽：該遮掩的不是我

【女足抽血案】哨子都吹了就大聲點！　女足受害學生：要讓做壞事的人害怕

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【12天狂抽血】台師大學生兩手都是洞！教練嗆休學：抗壓性差

【血汗陳情】2勇消殉職「市府未給資料」　同事淚：消防員命這麼賤嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366