國泰金子公司大地震！投信銀行高層全換人　老臣鄧崇儀出線

▲國泰金高層人事異動，鄧崇儀接任銀行總經理，李偉正調任投信董座。（圖／國泰提供）
記者巫彩蓮／台北報導
國泰金（2882）今（17）日發布重大訊息，宣布子公司國泰世華銀、國泰投信董總層級人事重大異動，其中國泰世華銀總經理李偉正卸任轉由資深副總鄧崇儀接任，為老臣出線的案例，惟鄧崇儀人事安需經金管會核准才會生效。
另外，國泰投信董事長張錫辭職，開缺由李偉正接任，相關人事新任期在今日正式生效。
國泰金控今日代子公司公告國泰投信董事長張錫申請退休，李偉正轉調國泰投信並獲董事會推舉擔任董事長，同時國泰世華銀行經董事會決議通過，由現任通路執行長鄧崇儀接任銀行總經理一職。
張錫從事資產管理業務近30年，在業界極具影響力，自2005年加入國泰，帶領國泰投信總管理資產規模突破兩兆元，領先同業，國泰金表示，張錫待人真誠親和，不僅與下屬並肩作戰，更帶動國泰投信全體同仁向心力，幾乎全年無休；此次張錫為陪伴家人提出退休申請，金控與全體國泰投信同仁同感不捨，感謝張錫多年來對集團業務投入心力，為投信業帶來正面貢獻，並獻上最誠摯的祝福。
新任國泰投信董事長李偉正具備豐沛企業經營及跨國管理資歷，2012年並曾擔任國泰金控副總經理暨發言人，帶領國泰世華銀行稅後盈餘攀登歷史新高、並獲得國際銀行業年度最高榮譽《The Banker》「台灣年度最佳銀行」里程碑後，有鑑於集團資產管理業務正值擴張之際，國泰金將借重李偉正深厚金融專業與跨國策略營運能力，結合集團銀行、保險、資產管理三大引擎實力，發揮最大綜效，帶領集團資產管理業務再創新局。
另，國泰世華銀行經董事會決議通過，由現任鄧崇儀接任銀行總經理，後續將依主管機關核定為準。
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