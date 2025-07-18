台積電法說「三大驚奇」展護國神山實力　ADR開高漲7.99美元

▲台積電114年第二季法人說明會17日召開，圖為台積電董長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）於第2季法說會交出亮眼成績，單季稅後淨利高達3982.7億元，寫下史上最強紀錄、創下三大驚奇，再次證明「護國神山」的威力。

台積電第2季毛利率達58.6%，每股稅後純益（EPS）更是突破至15.36元，刷新歷史新高。此消息激勵台積電ADR在美股17日收盤大漲7.99美元（約3.36%），收於245.55美元。

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驚奇一：

儘管第2季台幣匯率走強，市場原先預期毛利率可能僅落於財測下緣。然而，台積電透過精準的避險操作，搭配稼動率優於預期，成功抵消匯率影響，推升每股稅後純益（EPS）至15.36元，創下史上新高。

驚奇二：

台積電在法說會上透露，第3季合併營收預估將季增8%。市場原本擔憂提前拉貨潮可能趨緩，法人僅預測季增幅度約2~3%。然而，在AI相關需求強勁支撐下，台積電展現出更高的成長動能，超越市場普遍預期。

驚奇三：

面對關稅壓力及通膨等挑戰，台積電仍將2025年全年營收指引由原先的25%上調至30%。在全球AI基礎建設需求推動下，台積電展現出穩健的增長能力，即使已擁有龐大的營收規模，仍能持續加速擴展，凸顯AI技術對未來的支撐作用。

▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）