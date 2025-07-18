台積電法說利多平天價　內資法人目標價衝1380元

▲台積電董事長魏哲家。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，董事長魏哲家更樂觀上調全年營收展望至30％，讓台積電今日股價再度飆升，盤中來到今年1月創下天價1160元，雖未成功突破，但仍展現市場對台積電法說的樂觀情緒。

本土法人釋出法說會後報告指出，台積電在2025年第二季度展現出優異的財務表現，EPS表現優於預期8%，主要成長動能來自HPC（高效能運算）業務。本土法人給予台積電目標價1380元，主要基於其在雲端與邊緣AI領域的領導地位，長線評價具有提升空間，建議投資人重申買進評級。

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台積電在法說會後，今日盤中股價最高上漲30元至前高點1160元，漲幅達2.6％，市場也關注，台積電今日是否有機會成功再創新天價。

針對第三季展望，台積電也預期，第三季營收介於318億美元至330億美元之間，有望季增8%、年增38％，若以美元兌新台幣1比29元計算，預期第三季毛利率介於55.5％至57.5％，營利率則介於45.5％到47.5％之間。

台積電法說會後，也有多家外資已經上調目標價，目前喊最高的已經來到1320元，也有法人表示，台積電目前可以先觀察是否能順利突破前高壓力衝至1200元整數關。