金融股2檔現增送件 遠東銀溢價暫訂每股10.35元

遠東銀（2845）、三商壽（2867）兩檔金融股送件申請現增，前者每股發行價暫訂10.35元，與今（18）日平盤價相較有3成價差，後者每股發行暫訂折價4.5元，價差逾1成，如無意外，二檔都在8月自動申報生效。

台積電法說利多平天價 內資法人目標價衝1380元

晶圓代工龍頭台積電（2330）17日舉行法說會，並公布第二季財報，每股大賺15.36 元寫史上最強第二季紀錄，毛利率更達58.6%，董事長魏哲家更樂觀上調全年營收展望至30％，讓台積電今日股價再度飆升，盤中來到今年1月創下天價1160元，雖未成功突破，但仍展現市場對台積電法說的樂觀情緒。

魏哲家談機器人掀熱潮！ 3檔概念股直攻漲停

台積電（2330）董事長魏哲家在昨（17）日法說會看好人形機器人發展前景，激勵今（18）日相關概念股走強，正崴（2392）、昆盈（2365）、和椿（6215）直攻漲停，所羅門（2359）、彬台（3379）、穎漢（4562）等聯袂大漲。

快訊／台股收盤大漲269.85點 台積電漲25元至1155

台股今（18日）開高走高，加權指數終場大漲269.85點，以23383.13點作收，漲幅1.17％，成交量3687.4億元。

國際油價漲跌互見 國內汽油下周估漲跌0.1元以內

受到國際油價近期漲跌互見影響，中油仍可能啟動平穩措施，預估下周國內汽油、柴油價格每公升價格不調整或漲跌0.1元以內。

LINE PAY獲電支執照 展開慶祝行情上攻逾5％

第三方支付業者LINE PAY（7722）申請設立專營電子支付業務有了突破，金管會核准其子公司「連加電子支付股份有限公司」得以經營電子支付機構業務，受到此一消息面利多激勵，今（18）日LINE PAY股價勁揚逾5%，最高來到743元，截至10點半左右，成交量逾900張。

關稅談判複雜 謝金河：政府可向民眾透露過程問題點

美國陸續公布對於各國關稅的稅率，然而，台灣關稅尚未公布，財信傳媒董事長謝金河以「關稅是國家的眾人之事，不是一黨之私」為題撰文，文中提到他對關稅談判的觀察，除了英國是10%的稅率之外，到目前為止，最低的是印尼19%，菲律賓20%，越南的本地生產製造20%，還沒有出現15%以下的。

快訊／台積電法說報佳音！漲30元至1160拚新高 台股大漲逾350點

美股4大指數全面收漲，台股今（18日）以23345.72點開出，指數大漲232.44點，漲幅1.01％，指數開高走高，大漲逾350點，台積電挟法說會利多，股價上漲30元至1160元，打平今（2025）年1月7 日盤中創下1160元史上最高紀錄。

散裝船優勢浮現 二手船搶手、西非礦產爆量、舊船拆解量35年新低

受美國關稅與中國景氣影響，今年上半年波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)均數較去年減了三成，但是近期多項利多因素浮現，知名船舶經紀公司BRS估計今年散裝船拆解數量可能創下35年新低；上半年西非幾內亞鋁土礦出口年增36%，西芒杜鐵礦年底量產，港口壅塞日益嚴重；二手船市場海岬型船交易熱絡。

台積電懶人包 魏哲家笑答「AI需求可看市值4兆美元公司CEO」

台積電（2330）第2季法說交出驚人業績，以大賺3982.7億元寫下史上最強紀錄，毛利率來到58.6元、每股稅後純益（EPS）15.36元都讓市場驚艷，有法人提問前甚至先向台積電道喜，才開口詢問基本面相關議題，而被問到AI需求趨勢，台積電董事長魏哲家直以「注意市值4兆美元公司的CEO有說過」強勁需求將維持數年，台積電將縮小供不應求的問題。