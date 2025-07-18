金融股2檔現增送件　遠東銀溢價暫訂每股10.35元

▲遠東商業銀行將辦理4.83億股現增、發行價10.35元。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
遠東銀（2845）、三商壽（2867）兩檔金融股送件申請現增，前者每股發行價暫訂10.35元，與今（18）日平盤價相較有3成價差，後者每股發行暫訂折價4.5元，價差逾1成，如無意外，二檔都在8月自動申報生效。
遠東銀將擬現增4.83億股、現增發行溢價10.35元，預計募集金額約50億元，資金用途因應金控大型化資本所需。遠東銀實收資本額427.5億元距離額定資本550億元，可供發行資本額度剩餘約122.5億元，遠東銀2024年盈餘分派每股股利0.75元，其中現金股息每股0.5元、股票股利每股0.25元，盈餘轉增資額度10.68億元；除權後實收資本額將擴增至438.18億元，日前股東會通過長期資金募集案額度百億元，以及將辦理現金增資上限5億股，因為一口氣將提高額定資本額由550億元提高650億元。
遠東銀現增4.83億股、現增價10.35元於7月16日送件，相較今（18）日13.6元平盤價，約有3成價差，此次現增預計8月1日生效。
三商壽此次2億股現增案係由6月19日董事會通過，於昨（17）日送件，每股折價以4.5元進行增資，相較於今日5.09元平盤價，約有13%價差，增資目的充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率，此次現增預計8月14日生效。
新台幣兌美元上半年強勢升值2.879元，三商壽配合主管機關近期發布之暫行措施，申請適用責任準備金計提基礎調整，增提外匯價格變動準備金約176.4億元，上半年累積稅後虧損為2.3億元，每股稅後虧損0.04元。
讀者迴響