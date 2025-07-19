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台股周線四連紅　特斯拉美國科技財報成為觀察重點

▲▼股市,股票。（圖／記者黃克翔攝）

▲台股周線四連紅，技術面轉強。（圖／記者黃克翔攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受惠於晶圓龍頭大廠捎來好消息，台股昨（18）日權值股領軍之下指數大漲，周線連4紅，強彈632.1點，保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，近期台股投資情緒隨著美股持續創高、美國對中國晶片管制鬆綁、晶圓龍頭大廠指標股財報亮眼等，技術面明顯轉強，有望維持短期多頭力道，而下周美國科技股將陸續公布財報，包括特斯拉、Google、Intel等財報與展望將成為市場觀察重點。

張芷菱指出，晶圓龍頭大廠第二季獲利創新高的表現振奮市場情緒，每股純益15.36元，上半年每股純益29.3元，為歷年同期最佳，在AI、高效能運算(HPC)需求持續強勁之下，晶圓龍頭大廠高層指出，即使有關稅、貨幣升值等變數，並未見到客戶行為改變；考量市場對先進製程需求強勁，加上HPC平台成長，調高晶圓龍頭大廠今年美元營收年增幅度至約30%。

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張芷菱分析，據國際半導體產業協會（SEMI）預測今年全球矽晶圓出貨面積可望年增10%，預估年增幅再成長9%，AI伺服器需求年增幅更高達28%，看好矽晶圓產業逐步擺脫過去兩年去庫存壓力，法人估產能利用率有望於2027年前後回升至平衡水位。另外，受惠AI與HPC應用蓬勃發展，帶動晶圓代工先進製程與記憶體市場需求強勁。

不過，張芷菱也提醒，由於台灣關稅數據尚未出爐，仍為干擾投資情緒的變數之一，此時大型標竿股因為具有財務體質佳、議價能力較強的優勢，可優先布局，再者，隨著時間將進入除權息旺季，且第三季景氣可能進入下行階段，亦可留意具有殖利率保護、相對具優勢之個股。
 

關鍵字： 台股晶圓獲利投資產業

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