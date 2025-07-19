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H20晶片出口解禁卻「無貨可賣」！輝達通知中國客戶：庫存有限

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）面對H20晶片供應困境。根據《The Information》報導，儘管美國政府已在7月上旬解除對中國市場的出口限制，但輝達近日已通知中國客戶，目前H20晶片庫存極其有限，短期內無法重新啟動生產，導致市場需求與供給出現明顯落差。

H20為輝達專為中國市場設計的「降規版」AI晶片，原本應可填補出口限制下的供應缺口。不過報導引述消息人士說法指出，由於今年4月美方曾一度全面禁止H20晶片出口，導致輝達不僅取消客戶訂單，連帶也取消了原本在台積電預定的產能。如今出口政策雖然反轉，但原先的產能已被其他客戶瓜分，無法立即恢復。

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輝達執行長黃仁勳日前曾坦言，若從頭啟動新晶片的製造，至少需耗時9個月，使短期供應雪上加霜。根據TrendForce分析，即便供應短缺，H20仍將是中國AI市場的關鍵產品，預估中國對輝達與AMD晶片的外購比例將回升至49%，高於先前因禁令而下修的42%。

面對美方政策波動與地緣政治壓力，中國商務部近日強調，合作共贏才是正道，呼籲美方持續取消不合理對華限制，營造穩定的產供鏈環境。同時，隨著出口禁令的放寬，輝達也計劃針對中國市場推出更多元化產品，如RTX PRO 6000特規版，補足邊緣AI應用與資料中心建設需求。

關鍵字： 晶片輝達供應困境中國市場政策

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