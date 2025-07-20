加油放輕鬆！　本周油價不調整

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台灣中油公司自明（21）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.8元及0.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及0.5元。
▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台灣中油公司自明（21）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。
按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.8元及0.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及0.5元。
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為了打詐，包括台銀、合庫銀與兆豐銀在內3家財政部所屬泛官股銀行接力出手控管金融款至ATM提款規範，合計逾400萬存戶受到影響，其中兆豐銀為近半年來2度調整，民眾持金融卡到ATM領錢要特別注意。
2025-07-20 11:22
台灣中油公司自明（21）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。
2025-07-20 12:01
川普政府關稅政策與美國聯準會（Fed）利率決策影響國際市場行情走向，面對高度不確定性的關稅與地緣政治風險，國泰證券建議以防禦型的股債配置策略打造具備抗震能力的投資組合，如「投資級債券」以其信用評等高、風險較低的特性，可在市場波動下降低影響幅度；在股市方面則可多關注「低基期類股」，現階段基礎價格相對低但前景看好，兼顧分散風險與把握潛在機會，提升投資組合韌性。
2025-07-20 06:05
友達光電宣布，其32吋HiRaso超低耗能戶外全彩顯示器，榮獲2025年國家科學及技術委員會頒發「中部科學園區優良廠商創新產品獎」。友達HiRaso顯示技術採用膽固醇液晶獨特的雙穩態特性及反射環境光線的方式，展現出色的畫質與環境適應性，繼成功導入德國鐵路旗下漢堡城市快捷的節能概念列車後，此次獲獎進一步彰顯友達在綠色顯示技術領域的創新實力及多元場域的應用成果。
2025-07-20 06:00
全球物流供應鏈服務領導品牌-萬泰物流集團(Dolphin Group，又稱海豚物流集團)今(19)晚在台北和平籃球館隆重舉辦「30週年慶祝晚宴：星光璀璨‧王者之夜」，集團董事長鄭毓文在晚宴上透露，萬泰正積極啟動上市規劃，希望透過制度化與國際化，迎接下一個高峰，以更高標準創造新價值。
2025-07-19 23:57
和碩創辦人、總統府氣候變遷對策委員會副召集人童子賢投入重啟核三公投辯論，經濟部今（19）日指出，針對「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」公投案，政府團隊對於核電的立場皆一致，也已多次重申對於核電使用抱持開放態度，至於政策說明顯選經濟部沒有特定立場。不過經濟部亦重申重啟核三應在符合核安無虞、核廢有解及社會共識的三大前提下，才有可能進行。
2025-07-19 18:19
台新金（2887）與新光金（2888）將在下周四（7月24日）迎來新篇章，雙方訂當天早上舉行揭招儀式，躍升市場第4大金控「台新新光金控」正式運作，而過去1、2個月因合併題材，市場資金大玩套利遊戲也將告一段落，但玩股網的玩股華安提醒，整併後的硬戰才要開始，包括背後潛藏龐大的資本缺口壓力、系統整合的技術挑戰，以及組織磨合的人事風險。
2025-07-19 13:03
ETF 存退休很夯，但真正的退休族買什麼？本文回溯 2015–2025 台積電等十大權值股的股價與股息，套用 4 % 提領法，模擬「一次投入」與「分批買入」兩種策略，幫你判斷哪種資金配置更適合退休生活...
2025-07-19 11:27
受惠於晶圓龍頭大廠捎來好消息，台股昨（18）日權值股領軍之下指數大漲，周線連4紅，強彈632.1點，保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，近期台股投資情緒隨著美股持續創高、美國對中國晶片管制鬆綁、晶圓龍頭大廠指標股財報亮眼等，技術面明顯轉強，有望維持短期多頭力道，而下周美國科技股將陸續公布財報，包括特斯拉、Google、Intel等財報與展望將成為市場觀察重點。
2025-07-19 06:05
東元電機（1504）在三月份於馬來西亞併購NCL Energy機電工程公司後，傳出捷報，接連在雪蘭莪與新山兩地取得資料中心相關標案，展開超大規模資料中心(hyperscale data center )工程，建置容量達到178MW，合約總值近馬幣1.7億元(相當於台幣11.7億)。
2025-07-19 00:22
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