加油放輕鬆！　本周油價不調整

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（21）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.6元。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應調漲0.8元及0.5元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收0.8元及0.5元。