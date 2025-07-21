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美股創高還能追？　輝達財報與1關鍵數據藏密碼

輝達財報及資本支出狀況，是未來AI產業發展最重要觀察指標。

▲輝達財報及資本支出狀況，是未來AI產業發展最重要觀察指標。

圖文／鏡週刊

隨著低階AI晶片銷中禁令鬆綁，帶動一票AI概念股強勢表態，輝達市值也登上全球龍頭寶座，股價漲不停。回顧今年4月關稅戰爆發，以科技股為主的那斯達克指數從年初高點修正逾2成，但市場情緒回穩過後，那斯達克指數不僅收復失土，甚至再刷今年來新高紀錄；下半年投資人該如何掌握美股獲利關鍵字？

美國總統川普自1月重回白宮後，便立即宣布由軟體銀行及甲骨文等科技巨擘，合作推出規模5,000億美元的「星際之門」計畫，目的就在透過AI投資及相關基礎建設，推動經濟發展。日前更傳出，白宮計劃砸下700億美元投資AI與能源設施，為美國現正紅火的AI產業，投入龐大資金。

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00980T（平衡凱基美國TOP）ETF研究團隊指出，上半年影響美股最重要3件事已逐步塵埃落定，包括：美國《大而美法案》過關、對等關稅上路，及聯準會降息時程；「除了地緣政治，其他投資不確定陸續排除，下半年美股觀察重點將回歸基本面，也就是AI需求及後市展望。」

「美股創高，某程度其實也正反映AI需求仍十分強勁，尤其關稅疑慮撥雲見日，廠商投資意願增加，新科技發展目前沒有供過於求問題。」00980T研究團隊表示，AI展望最重要指標，可追蹤美股科技三巨頭，包括輝達、微軟及Meta財報財測及資本支出狀況，而現階段並沒有放緩跡象。

美國科技巨頭將於7月下旬陸續公布財報，包含特斯拉、谷歌母公司Alphabet、微軟、超微、Meta、高通；8月起則有亞馬遜、蘋果、英特爾、思科、應用材料等。而投資市場AI溫度計輝達，將於7月28日公布財報，屆時觀察財報結果將有助釐清市場雜音，增添AI相關概念股漲升動能。

儘管川普對等關稅持續干擾市場，美股仍輪番創下歷史新高。若從4月8日關稅低點以來起算，截至7月10日S&P 500總報酬達26.48%，其他成長股如S&P 500成長指數與NASDAQ指數表現亦相當亮眼，期間漲幅分別達34.12%與35.38%，而聚焦各產業創新領頭羊的彭博研發龍頭指數，期間漲幅更達35.5%，表現最出色。

00971野村美國創新研發龍頭ETF基金經理人林怡君表示，儘管對等關稅尚未塵埃落定，市場持續「在不確定中尋找確定」，但營收獲利展望能見度較高的科技巨頭，因受惠AI商機爆發，帶動相關應用需求成長，最受市場青睞。

以追蹤彭博研發龍頭指數的00971野村美國創新研發龍頭ETF為例，權重高於4%的主要成分股，分別為輝達、微軟、亞馬遜、Alphabet、蘋果、博通與Meta，研究機構多看好其在專業領域的關鍵競爭力，有望帶動營收獲利，進而上調投資評等或公司目標價。


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關鍵字： 鏡週刊投資理財

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