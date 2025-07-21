0050陷貼息「股利要不要繼續買？」　內行曝關鍵：投資就是講紀律

▲陳重銘認為，若要長期投資，「把股利買回就對了」。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

擁有逾129萬股民元大台灣50（0050）於今（21）日除息，每股配發0.36元。不敗教主陳重銘在臉書上發文表示，他一早就被問到「股利要不要繼續買回？」而他認為，如果要長期投資，當然要買回，「把股利買回就對了！」

陳重銘在臉書粉專上發文表示，0050今天除息，每股配發0.36元，目前小幅貼息中。他一大早就被問到「股利要不要繼續買回？」而他也毫不猶豫的回說，「要啊，當然要買回！只是一張0050可以拿到360元（半年配），用50元股價計算，大概就是買回7股，只能說有比沒有好啦」。

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陳重銘認為，投資就是在講「紀律」，如果就是要長期投資，「把股利買回就對了」。他也指出，0050的台積電占比已經達59.07%，所以未來走勢還是要看台積電的表現，「如果你持有0050，一定很希望台積電上漲吧」。

台積電（2330）上周法說會後，股價追平新高1160元，引發獲利了結賣壓，台積電今日則持續走弱，跌20元至1135元。因為0050成分股中近6成為台積電，手握34.8萬張持股，因此連帶今日股價表現同樣受挫，陷入貼息。