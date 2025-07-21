快訊／台股收盤下跌42.57點　台積電跌5元至1150

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（21日）開低走低，加權指數終場下跌42.57點，以23340.56點作收，跌幅0.18％，成交量3040.44億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌68.84點開出，指數開低走低，盤中最高達23403.83點，最低23243.79點，終場收在23340.56點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1150元，跌幅0.43％；鴻海（2317）下跌0.5元至165元；聯發科（2454）上漲15元至1425元；廣達（2382）維持平盤來到273.5元；長榮（2603）下跌2.5元至197.5元。

今天漲幅前5名個股為凌陽（2401）上漲1.85元，漲幅10％；智伸科（4551）上漲12元，漲幅9.96％；AMAX-KY（6933）上漲19.5元，漲幅9.95％；IKKA-KY（2250）上漲8.9元，漲幅9.91％；jpp-KY（5284）上漲20.5元，漲幅9.88％。

跌幅前5名個股則為川飛（1516）下跌1.25元，跌幅7.74％；穎崴（6515）下跌65元，跌幅5.88％；鋐寶科技（6674）下跌1.65元，跌幅5.79％；意騰-KY（7749）下跌25元，跌幅4.62％；國精化（4722）下跌3.1元，跌幅4.55％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 凌陽（2401） 20.35 ▲1.85 ▲10.0％ 智伸科（4551） 132.5 ▲12.0 ▲9.96％ AMAX-KY（6933） 215.5 ▲19.5 ▲9.95％ IKKA-KY（2250） 98.7 ▲8.9 ▲9.91％ jpp-KY（5284） 228.0 ▲20.5 ▲9.88％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 川飛（1516） 14.9 ▼1.25 ▼7.74％ 穎崴（6515） 1040.0 ▼65.0 ▼5.88％ 鋐寶科技（6674） 26.85 ▼1.65 ▼5.79％ 意騰-KY（7749） 516.0 ▼25.0 ▼4.62％ 國精化（4722） 65.1 ▼3.1 ▼4.55％

資料來源：證交所