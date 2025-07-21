快訊／台股收盤下跌42.57點　台積電跌5元至1150

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（21日）開低走低，加權指數終場下跌42.57點，以23340.56點作收，跌幅0.18％，成交量3040.44億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌68.84點開出，指數開低走低，盤中最高達23403.83點，最低23243.79點，終場收在23340.56點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1150元，跌幅0.43％；鴻海（2317）下跌0.5元至165元；聯發科（2454）上漲15元至1425元；廣達（2382）維持平盤來到273.5元；長榮（2603）下跌2.5元至197.5元。
今天漲幅前5名個股為凌陽（2401）上漲1.85元，漲幅10％；智伸科（4551）上漲12元，漲幅9.96％；AMAX-KY（6933）上漲19.5元，漲幅9.95％；IKKA-KY（2250）上漲8.9元，漲幅9.91％；jpp-KY（5284）上漲20.5元，漲幅9.88％。
跌幅前5名個股則為川飛（1516）下跌1.25元，跌幅7.74％；穎崴（6515）下跌65元，跌幅5.88％；鋐寶科技（6674）下跌1.65元，跌幅5.79％；意騰-KY（7749）下跌25元，跌幅4.62％；國精化（4722）下跌3.1元，跌幅4.55％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|凌陽（2401）
|20.35
|▲1.85
|▲10.0％
|智伸科（4551）
|132.5
|▲12.0
|▲9.96％
|AMAX-KY（6933）
|215.5
|▲19.5
|▲9.95％
|IKKA-KY（2250）
|98.7
|▲8.9
|▲9.91％
|jpp-KY（5284）
|228.0
|▲20.5
|▲9.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|川飛（1516）
|14.9
|▼1.25
|▼7.74％
|穎崴（6515）
|1040.0
|▼65.0
|▼5.88％
|鋐寶科技（6674）
|26.85
|▼1.65
|▼5.79％
|意騰-KY（7749）
|516.0
|▼25.0
|▼4.62％
|國精化（4722）
|65.1
|▼3.1
|▼4.55％
資料來源：證交所
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