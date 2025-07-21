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鄭麗君第4輪關稅談判籌碼　經長郭智輝：台積電赴美投資

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

經濟部長郭智輝今（21）日在立法院指出，行政院副院長鄭麗君本週前往美國進行第4輪實體磋商，認為台積電赴美投資1650億美元（約新台幣4.8兆元）是非常高的議價能力，郭說：「這是日韓沒有的，談判團隊會爭取比競爭對手更低的關稅。」

郭智輝今赴立法院經濟委員會針對「丹娜絲颱風及0708豪雨災損及回復情形」進行報告，並備質詢。立委陳超明詢問台美關稅談判一直沒有結論，稅率是否25%、雙方談判不順？

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郭智輝表示，日韓關稅稅率25%並非最終稅率，若可從32%談到20%、25%都是很高興的事，但日韓關稅稅率絕對不是25%，最後還要再談判。

陳超明表示，台日韓都是大的順超國，可是他們都談完了剩我們還沒有談完，「還是我們有送台積電給他們，他們不好意思？」郭智輝表示「我們投資1650億美元在那邊，韓國和日本攏嘸」郭表示，這是「很大的Bargain Power」（議價能力），可以拿到比日韓更好的稅率。

民進黨立委邱志偉指出，外界傳出台灣已經收到美國關稅函，稅率落在25%至32%，只是礙於本周末將要進行大罷免不便公布，但這根本是假訊息。邱表示，如果這句話屬實，那麼光是鄭麗君要赴美談判這點就不攻自破，要求經濟部對此駁斥。郭智輝則回「認同」，並表示他也不清楚這些假訊息從何而來。

關鍵字： 台積電經濟部台美關稅議價能力假訊息

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