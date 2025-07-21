居高思危！台股ETF受益人數周減近萬人　投資人續回補債券ETF

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國經濟數據優於預期，且輝達出口管制鬆綁，加上穩定幣法案通過，市場瀰漫樂觀氣氛，帶動美股續創新高。而台積電（2330）法說展望優於預期，亦激勵台股走強，然而投資人居高思危心態再起，開始調節手中部位，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數周減9559人，其中高股息ETF受益人數周減1萬4428人，至於在債券ETF方面，投資人持續回補長天期美債ETF，受益人數周增逾7千人，連2周成長。

在海外ETF方面，上周受益人數持續減少逾萬人，但投資人仍看好大型科技股，相關主題型ETF受益人數仍逆勢成長。此外，近期加密貨幣與區塊鏈概念股受穩定幣法案通過激勵，股價大幅上漲，聚焦顛覆式創新的主動式ETF也吸引投資人目光；陸港股ETF則受惠政策利多，股價持續上揚，也受到投資人關注，擠入受益人增量排行榜前十名。至於在債券ETF方面，投資人持續回補長天期美債ETF，受益人數周增逾7千人，連2周成長。

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中國信託投信基金經理人葉松炫指出，上周美國零售銷售、工業生產等數據表現良好，加上輝達晶片出口管制鬆綁、台積電財報強勁等利多因素齊發，激勵美國科技類股走升，並引領主要股市走揚，國際美元指數亦持續反彈。不過，由於川普遲未宣布對台關稅，今（21）日加權指數呈弱勢盤整，資金轉向具題材性的個股。

葉松炫指出，台積電法說展望佳，但主要聚焦先進製程，因此AI概念股仍為支撐台股往上攻堅驅力。不過，法說亦透露除先進製程外，消費性電子需求仍弱，以及多數產業因關稅大限提前拉貨，恐影響第三、第四季的營收展望，另外新台幣升值亦使企業Q2財報受匯損影響，加上關稅不確定性未除，因此建議投資人採波段操作，避免追高，可逢低布局市值型與高股息ETF。

中國信託投信基金經理人唐祖蔭表示，AI浪潮持續，美股科技巨頭掌握人才、資金與最新技術，仍會在AI革命中扮演領頭羊；再者，許多成長型科技股如Roku、Palantir、CRISPR等，短期獲利未必強勁，但長期而言具備顛覆產業的潛力，且市場對聯準會降息預期升溫，將更有利成長股。

