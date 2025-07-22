台驊深耕越南20年、印尼設獨資公司　以強大機動性應對市場變局

▲顏益財指出面對多變的市場要有強大的機動性。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)創辦人顏益財指出，今年因為美國總統川普的對等關稅，市場變化非常大，川普每天在變，公司的機動性要很強，而強大的機動性要靠長期建立的基礎，這幾年供應鏈變化很大，台驊靠的是長期在東南亞國家的耕耘，以越南來說，公司20年前就到越南發展，設立有6家分公司，疫情期間台驊光在越南就賺了十幾億。

在印尼雅加達，台驊與印尼業者設立合資公司已有10年，雖然都有獲利，但缺乏指揮調度的彈性空間與發展性，這個月台驊在雅加達新設一家獨資公司，強化印尼業務；在菲律賓、泰國、新加坡等公司也都有做好佈建，才能應對今年中美貿易戰與對等關稅帶來的變化。

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顏益財指出，承攬業是輕資產，只要好好經營都能獲利，只是獲利多或少，而想獲利比別人好，旺季要拿得到艙位，淡季要衝得出貨量。

今年第二季台幣暴升，國際海空運業以美元計費，匯損都很大，估計約吃掉10％利潤，尤其是承攬業都是在兩週內就要付清各項費用，但是放帳給託運人的時間卻有2-3個月，等收到帳的時候美元已經跌深，以致匯損加劇。台驊因為賺的錢有不少在國外存美元定存，錢沒匯回台灣，帳面上也就少了匯兌損失，利息收入還夠彌補在台灣發生的匯損。

第三季雖然市場整體運價估計不容易優於第二季，但顏益財認為國內貨櫃三雄的業績能優於第二季，主要是因為第三季匯損應該會明顯小於第二季；至於第四季市場狀況如何，要看與美國貿易額最大的前十個國家最後對等關稅訂在多少，川普會不會又出什麼新招。

川普本月18日正式簽署的《GENIUS法案》，是全新的金融監管法案，為穩定幣市場建立明確的法規框架，藉此鞏固美元於數位金融市場的全球主導地位，其目的在吸收各國資金，而買穩定幣就是買美元，他認為這根本是個「陰謀」。另外川普還要訂產業別關稅，沒完沒了的。