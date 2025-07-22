台指期「雙到期日」！週五到期台指選擇權上市　助投資人避險新選擇

▲期交所推出週五到期臺指選擇權契約符合國際交易習慣。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

因應國際金融市場波動激烈，臺灣期貨交易所已正式推出「週五到期臺指選擇權」，投資人將可以和月選擇權、週三到期的週選擇權商品組合成各種價差策略，提升短期避險與策略調整靈活性，強化資金運用效率。

期交所指出，週五到期臺指選擇權存續期間為兩週，每週五掛出次2週五到期契約，以此新契約初次上市日為6月27日（週五），首批週五到期契約自6月27日掛牌起，已於7月11日完成首次結算，之後每週五皆有契約到期，且每一交易日將同時提供當週五與次週五到期的契約供交易人選擇；交易及結算機制均比照現行臺指選擇權辦理。

▲週五到期臺指選擇權契約規格。（圖／翻攝期交所網頁）

「週五到期臺指選擇權」貼合市場需求，具有三大特色，其一是因應國際重要財經事件，精準交易避險，具成本效益。許多重要經濟數據或財報常於周四盤後發布（如美國初領失業救濟金人數及生產者物價指數），週五到期選擇權提供具成本效益的精準避險工具，且可於周四晚間進行夜盤交易、調整部位。

再者符合國際交易習慣。國際知名指數選擇權如S&P 500、DAX及Nikkei 225選擇權等均為週五到期，貼近歐美外資交易習慣。

其三是與現行週三到期契約有所區隔。規劃優先推出週五到期TXO，週末前結算部位。相較現行週三到期契約，週五到期TXO提供更多接近週末的策略彈性與避險機會。

期交所指出，推出「週五到期臺指選擇權」，有助完善我國指數選擇權產品線，提升國際競爭力提供更多交易與避險選擇，使交易策略更多元、避險更精準，更具成本效益。未來期交所也將持續深化商品多樣性，優化市場機制，致力於強化臺灣期貨市場的競爭力與韌性。