MSI估下半年平均關稅遠高於去年底　美國進口櫃量收縮至少持續1年

▲MSI估下半年美國貨櫃進口量將出現收縮，這種疲軟至少持續一年。。（圖／基隆港務分公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

總部設於倫敦的全球性海事諮詢公司-海事戰略國際(Maritime Strategies International, MSI)，對2025年的剩餘時間做了展望，指出8月之後平均關稅將比去年底高很多，預計下半年美國貨櫃進口量與去年同期比將出現收縮，這種疲軟至少持續一年。

MSI的Daniel Richards指出，今年貨櫃船運市場面臨兩大不確定性，一是美國總統川普提出的關稅，以及在船隊擴張的確定性下，航線可能回歸紅海和蘇伊士運河的時間，而現實狀況是關稅形勢非常不穩定，紅海的現狀並沒有發生真正的改變，船隊的增長也如預期的那樣加快了。

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他指出，關稅形勢肯定會對美國貿易造成壓力。過去一個月左右，看到前往美國的運費大幅下降，在其他條件相同的情況下，這種情況可能會持續到今年下半年。

他認為總體而言，目前的形勢比4月初的解放日之後不那麼危險，但值得考慮的是，平均關稅將比去年年底高得多。到目前為止，高關稅的影響還沒有對貨櫃貿易量產生太大影響，但是美國的貿易狀況將在今年下半年惡化。

目前還不清楚上半年有多少貨物被提前裝載。 然而，MSI預計，美國貨櫃進口將在2025年下半年收縮，這種疲軟將至少持續一年，並導致運價下降，因為船隊在不斷增長，而貨櫃船公司開始表現出掙扎的跡象，不知道該把這些即將加入船隊的大型船隻放在哪裡。

今年上半年，在紅海沒有胡塞武裝襲擊船隻的情況下，法國達飛等一些航運公司開始尋求在該地區恢復服務，然而，7月份對散貨船Magic Seas和Eternity C的襲擊改變了這些計劃。

「很明顯，這一計劃現在被無限期擱置了，短期內也沒有恢復這些航行的真正希望，我們只能等著看情況如何發展。 但是在世界的那個地區，這是一個非常危險的局面，而且這個局面看起來不會在短期內得到解決。

在談到船舶供應時，理查茲表示：「特別是訂單仍然很大。貨櫃船公司繼續以非常健康的速度下新訂單，今年到目前為止，我們已經下了大約200萬teu的新訂單，這實際上意味著訂單船隊的比例仍然保持在30%以上，船隊仍然非常偏重於大型船舶。」

MSI預計今年船隊的增長將超過貨櫃貿易的增長。需求計將增長3.5-4%，而船隊供給預計將增長6.5%左右。

展望未來，理查茲表示，他們預計在美國的推動下，貨櫃貿易增長將在明年放緩。還有一個問題是，中國能繼續向外部貿易夥伴出口其製成品順差多久，而不會堆積成庫存，也不會招致美國以外國家的報復性貿易措施。

他預測：「隨著我們進入明年，貿易前景可能會減弱，但美國以外的情況不太可能是災難性的。」在供應方面，船隊增長將在2026年放緩，然後隨著過去18個月的訂單開始交付，但將在2026年之後大幅加速。

MSI預計，在2025年的剩餘時間裡，下半年的供需平衡將會減弱，這將給貨運市場帶來壓力，使其度過旺季。雖然2026年的新交付量將有所緩解，但新噸位的累積量將給市場帶來壓力。

他總結道：「即使紅海危機沒有解決方案，它仍然是一個面臨潛在供過於求的行業，我們認為在實踐中我們將面臨實際的供過於求。」