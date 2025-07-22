Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

▲勞動部要求Uber Eats立即停止薪酬調整方案。（示意圖／資料照）

文／中央社

外送平台業者Uber Eats預計7月底再次調降外送員報酬，勞動部近日發函Uber Eats指出，資方片面調整，恐致外送員收入減少及增加道安風險，應立即停止實施報酬調整方案。

Uber Eats預計在7月底再次調降外送員報酬，民進黨立委林月琴日前與3大全國總工會、外送工會舉行記者會，呼籲Uber Eats立即停止片面調整計酬方案、交通部及勞動部應督促Uber Eats與工會協商，並要求政府完成法制規範作業。

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為此，勞動部近日發函Uber Eats，要求應立即停止實施外送員報酬調整方案，並配合政府訂定外送運價及外送報酬有關政策，朝按里程計費方向，較符合透明化及可預測原則。

勞動部勞動關係司司長王厚偉今天說，Uber Eats日前宣布要調降外送員疊單報酬，就是將第二單降低到新台幣0元，雖然第一單有提高5元，但對外送員來說差距還是很大，平均每次每人跑下來會少19元。

王厚偉說，勞動部認為，外送員擔心收入減少，就會不得已多接單、多跑，這可能增加道安風險，也造成外送員工作風險，這做法其實並不恰當，也沒有必要。

王厚偉也提到，Uber Eats這次的變動，也沒有跟工會協商或聽取工會聲音，Uber Eats應該跟合作夥伴有好的互動卻沒做到，因此工會在林月琴召開的記者會上，表達希望可以停止此次變動，交通部態度也跟勞動部一致。

王厚偉最後表示，勞動部跟交通部現正研議透過行政指引，將外送員、消費者及店家相關的權利義務納入，包括食品衛生、交通安全等，而交通部也正規範消費者與店家的運價透明化等工作，待未來運價公布，會思考如何將外送員報酬與運價做連結。