快訊／台積電漲10元至1140　台股漲逾220點收復23200

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數有漲有跌，台股今（23日）以23063.57點開出，指數上漲75.65點，漲幅0.33％，隨後指數漲逾220點衝破22300點大關。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1140元，漲幅0.88％；鴻海（2317）上漲1.5元至163.5元；聯發科（2454）上漲25元至1455元；廣達（2382）上漲1.5元來到264元；長榮（2603）上漲1元至197元。
美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲179.37點或0.4％，收在44502.44點；標準普爾500指數上漲4.02點或0.06％，收6309.62點；那斯達克指數下跌81.49點或0.39％，收在20892.69點；費城半導體指數下跌100.71點或1.75％，收5638.71點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44502.44
|▲179.37
|▲0.4%
|S&P500
|6309.62
|▲4.02
|▲0.06%
|NASDAQ
|20892.69
|▼81.49
|▼0.39%
|費城半導體指數
|5638.71
|▼100.71
|▼1.75%
資料來源：證交所
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