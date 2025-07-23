快訊／台積電漲10元至1140　台股漲逾220點收復23200

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（23日）以23063.57點開出，指數上漲75.65點，漲幅0.33％，隨後指數漲逾220點衝破22300點大關。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1140元，漲幅0.88％；鴻海（2317）上漲1.5元至163.5元；聯發科（2454）上漲25元至1455元；廣達（2382）上漲1.5元來到264元；長榮（2603）上漲1元至197元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲179.37點或0.4％，收在44502.44點；標準普爾500指數上漲4.02點或0.06％，收6309.62點；那斯達克指數下跌81.49點或0.39％，收在20892.69點；費城半導體指數下跌100.71點或1.75％，收5638.71點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44502.44 ▲179.37 ▲0.4% S&P500 6309.62 ▲4.02 ▲0.06% NASDAQ 20892.69 ▼81.49 ▼0.39% 費城半導體指數 5638.71 ▼100.71 ▼1.75%

資料來源：證交所