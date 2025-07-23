ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

上櫃生技股明打入全額交割今摜跌停　近5000人排隊急售

▲太景*-KY重大訊息，左為董事長兼發言人黃國龍。（圖／翻攝櫃買中心）

▲太景*-KY重大訊息，左為董事長兼發言人黃國龍。（圖／翻攝櫃買中心）

記者高兆麟／台北報導

擁有3.2萬股民的上櫃生技股太景*-KY（4157）因3席獨立董事中台灣籍的人不到2人，明（24）日開始將打入全額交割，今（23）日太景*-KY跳空摜跌停，開盤不到20分鐘委賣張數近5000張，股價為掛牌以來新低。

太景*-KY今日股價開盤即跌停鎖死，下跌0.83元至7.52元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

太景*-KY指出，公司積極與獨立董事協商台灣戶籍之可行方案；另為符合規定及加強公司治理，公司將於最近期召開董事會並提案召開股東臨時會進行補選增加一席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點規定。

櫃買中心指出，依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項規定，「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」，太景*-KY在5月23日董事改選3席獨董台灣籍人數未符合規定，因此24日起打入全額交割。

太景*-KY董事長黃國龍、總經理張俐雯昨（22）日共同赴櫃買中心召開重大訊息說明，公司強調，有價證券本次遭變更交易方法並非因為財務、業務或營運的問題造成，單純是因改選董事過程中一時不察，不慎違反櫃買中心管理作業要點規範所致，會盡速改善。
 

關鍵字： 太景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

推薦閱讀

上櫃生技股明打入全額交割今摜跌停　近5000人排隊急售

上櫃生技股明打入全額交割今摜跌停　近5000人排隊急售

擁有3.2萬股民的上櫃生技股太景*-KY（4157）因3席獨立董事中台灣籍的人不到2人，明（24）日開始將打入全額交割，今（23）日太景*-KY跳空摜跌停，開盤不到20分鐘委賣張數近5000張，股價為掛牌以來新低。

2025-07-23 09:20
美對日關稅降至15%！汽車股開趴　日股瘋漲近900點

美對日關稅降至15%！汽車股開趴　日股瘋漲近900點

美對日關稅由原先公告的25%瞬間降至15%，日股飆漲近900點，日本汽車股更在不確定因素降低下走強，東證行業分類指數中表現最佳，飆升約7.6%，豐田汽車一度大漲10%。 據NHK報導，美國將對自日本進口的汽車徵收15%關稅。 日經225指數一度大漲2.2%。

2025-07-23 08:43
美對日關稅15%　中經院3觀察「川普說了算、別嗆政府蓋牌」

美對日關稅15%　中經院3觀察「川普說了算、別嗆政府蓋牌」

美國總統川普宣布對日本課徵15%關稅，中經院院長連賢明拋出3大觀察，直言「川普應該不喜歡石破」，並認為美國對東南亞和台日韓畫成不同區域，以差別稅率解決中國洗產地的問題，最後，連賢明認為所有談判結果都是「川普說了算」，大家不用嗆政府蓋牌。

2025-07-23 08:14
H20回歸帶動陸股ETF！00877飆近10% 　稱霸海外股ETF

H20回歸帶動陸股ETF！00877飆近10% 　稱霸海外股ETF

全球AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）於7月中旬宣布重啟向中國供應H20晶片，為原本受限的中概AI產業注入關鍵動能。這項重磅利多不僅象徵美中科技戰出現鬆動跡象，也顯示全球算力資本再度回流中國市場，帶動A股相關個股與陸股ETF走揚。

2025-07-23 08:30
中國砸1.2兆人民幣建全球最大水壩　鐵礦砂漲價、海岬型船運價升

中國砸1.2兆人民幣建全球最大水壩　鐵礦砂漲價、海岬型船運價升

中國國務院總理李強於本月19日宣布，正式啟動位於西藏高原東緣的雅魯藏布江下游水力發電計畫，工程預算高達1.2兆人民幣，約新台幣5.4兆，成為全球最大的水壩，訊息發布後，中國資本市場應聲大漲，鐵礦砂售價上揚。散裝船運業者指出，這對海岬型船將是一大利多。

2025-07-23 07:00
3金控新加入除息挫咧等！　逾3成陷貼息

3金控新加入除息挫咧等！　逾3成陷貼息

本周金融股盈轉案申報生效包括華南金（2880）7月21日、合庫金（5880）7月22日、永豐金（2890）7月23日，法人推估，上述三檔金控股除息日落在8月，由於現有6檔已除息金控中，只有中信金（2891）、玉山金（2884）填息比率4成，其餘4檔都陷入貼息，除息秀挫咧等。

2025-07-23 00:05
三商家購舉行夥伴價值高峰大會　聚焦三大轉型戰略

三商家購舉行夥伴價值高峰大會　聚焦三大轉型戰略

三商家購今（22）日下午舉辦「三商家購美廉社 2025夥伴價值高峰大會」，邀集超過200位產業專家與供應商夥伴齊聚一堂，以「鏈結資源 × 永續共創」為主軸，展開一場聚焦數據驅動、科技賦能與永續行動的產業對話，並揭示零售轉型的關鍵戰略與願景。

2025-07-22 23:50
華航宣布攜手台塑石化合作　擴大採購萬噸永續航空燃油

華航宣布攜手台塑石化合作　擴大採購萬噸永續航空燃油

中華航空重視國內永續航空燃油 （Sustainable Aviation Fuel, SAF） 發展，與台塑石化攜手合作，由總經理陳漢銘和台塑石化總經理林克彥於今（22）日正式簽署永續航空燃油合作備忘錄（MOU）。華航未來三年將採購台塑石化在台自產 SAF 總量逾萬噸，整體減碳量預估可達 26,000 噸；雙方以行動支持台灣 SAF 推展，引領國內航空業能源轉型，共同邁向 2050 淨零碳排目標。

2025-07-22 23:47
首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

資本市場首例！櫃買中心今（22）日公告，上櫃生技股太景*-KY（4157)因3席獨立董事中台灣籍的人不到2人，後天（24日）開始將打入全額交割，3.2萬股民錯愕不已。

2025-07-22 20:49
MSC瘋狂擴張　今年新增運力占全球近三成、又加造12艘超大船

MSC瘋狂擴張　今年新增運力占全球近三成、又加造12艘超大船

今年上半年，全球貨櫃運力增長放緩，但是業界龍頭地中海航運(MSC)是瘋狂擴張，該公司新增運力佔全球增量的近三分之一，持續擴大與第二名馬士基的差距，今(22)日傳出已在大連恆力重工確認了兩艘2,2萬箱LNG雙燃料船的選擇，另外加在舟山長虹國際造船廠簽署了兩艘2.17萬箱LNG雙燃料船訂單，都是預計2029年交船。

2025-07-22 20:30

讀者迴響

熱門新聞

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

即／大樂透飆5.5億「近5年最高獎金」　今晚邁入連15槓

3金控新加入除息挫咧等！　逾3成陷貼息

台灣關稅是多少？黃士修：低於25%就要擔心

28歲存到130萬　每月丟1萬元「投資5檔ETF」

力積電Q2虧33億、晶圓出貨季增近9%　總座：第3季訂單能見度低

趙少康喊關稅32%！中經院長建議：有內線可做空

他被蘋果公司害慘賠百億　還被郭台銘點名下台

即／大樂透4.9億開獎！本屆最高獎金來了

Uber Eats實施外送員降酬　勞動部發函要求「立即停止」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366