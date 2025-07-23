上櫃生技股明打入全額交割今摜跌停　近5000人排隊急售

▲太景*-KY重大訊息，左為董事長兼發言人黃國龍。（圖／翻攝櫃買中心）

記者高兆麟／台北報導

擁有3.2萬股民的上櫃生技股太景*-KY（4157）因3席獨立董事中台灣籍的人不到2人，明（24）日開始將打入全額交割，今（23）日太景*-KY跳空摜跌停，開盤不到20分鐘委賣張數近5000張，股價為掛牌以來新低。

太景*-KY今日股價開盤即跌停鎖死，下跌0.83元至7.52元。

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太景*-KY指出，公司積極與獨立董事協商台灣戶籍之可行方案；另為符合規定及加強公司治理，公司將於最近期召開董事會並提案召開股東臨時會進行補選增加一席獨立董事，以符合櫃買中心管理作業要點規定。

櫃買中心指出，依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一上櫃公司管理作業要點」第14條第2項規定，「獨立董事至少2人應在中華民國設有戶籍」，太景*-KY在5月23日董事改選3席獨董台灣籍人數未符合規定，因此24日起打入全額交割。

太景*-KY董事長黃國龍、總經理張俐雯昨（22）日共同赴櫃買中心召開重大訊息說明，公司強調，有價證券本次遭變更交易方法並非因為財務、業務或營運的問題造成，單純是因改選董事過程中一時不察，不慎違反櫃買中心管理作業要點規範所致，會盡速改善。

