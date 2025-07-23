438萬人注意！台新銀打詐　數位存戶9／23起ATM提款全縮

▲台新金數位存戶9月23日ATM提款限額下降。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國銀打詐，數位存款龍頭台新銀也加入自動櫃員機（ATM）提領限縮的戰局，台新銀公告，9月23日起438萬數位存款戶日領額由目前最高15萬元降至10萬元，其中第3類數位存款戶單筆領款限額進一步縮至5萬元，呼籲存戶儘快升級，以便靈活理財。

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台新銀因為多年經營數位金融服務，率先打造「Richart」品牌，吸引有便利理財需求的年輕族群開戶搶好康，依金管會統計，台新銀數位存款戶高達438萬2059人，為各銀行之最。

其中採自然人憑證開戶的第一類數位存款戶約149萬1902人、以晶片金融卡開設的第二類數位存款戶約82萬8905人；至於採信用卡或銀行帳戶驗證的第三類數位存款帳戶約有406萬1252人，由於第3類數位存款戶開戶不必經過臨櫃對照，人頭戶風險也最高，近來成為各銀行限縮理財的主要對象。

台新銀指出，自114年9月23日起，第三類數位存款帳戶，其金融卡單筆提款額度由現行15萬元縮至5萬元；每日累計提款限額為等值15萬元也縮至10萬元(自行ATM與他行ATM額度併計)，如存戶有較高的單筆提款額度需求，可攜帶本人身分證與第二證件正本至台新銀行分行臨櫃辦理數位存款帳戶升級作業。

另外，分行臨櫃開立的存款帳戶、第一、二類數位存款帳戶，其金融卡單筆提款額度由現行等值15萬元縮至新台幣10萬元；每日累計提款限額為同樣由現行等值15萬元降至10萬元(自行ATM與他行ATM額度併計)。

除了台新銀，中信銀預計7月28日限縮第3類數位存款戶持金融卡至ATM提領日限額，由現行的12萬元縮至1萬元。金融卡流通卡數超過734萬張的合庫銀宣布即將在7月29日ATM每日提領限額由現行15萬元縮至10萬元。

彰銀8月4日起，105萬戶數位存款戶若未提升交易權限，ATM每日國內外提款額度將縮至5萬元，每月則會縮至15萬元，無卡提款每月限領10萬元；31.5萬戶第3類數位存款若透過雲支付消費扣款，未提升交易權限每筆只能扣1萬元，每月限扣5萬元。

兆豐銀不但今年上半年對第3類數位存款戶祭出「ATM日領額縮至1萬元」的手段外，預計9月18日起，全行金融卡國內外ATM提款及消費單筆、單日最高上限都將由現行12萬元縮至10萬元，逾321萬張兆豐銀金融卡持有人全面受限。

