快訊／70萬人注意！00940再配0.04元　8／7除息

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）

記者巫彩蓮／台北報導

擁有逾70萬股民的台股月配型ETF元大台灣價值高息（00940）今（23）日公告最新配息決議，每股配發0.04元，與前次相同，預定8月7日除息，最後買進日8月6日，9月1日入帳。

00940今日以每股9.19元作收，上漲0.11元或1.21%，以此估算年化配息率約5.22%。

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這是00940去年4月1日掛牌以來，第13次配息，去年7月首次配發0.05元，之後3個月維持相同水準，11、12月在0.04元表現，今年1至6月每股皆配發0.03元，7月除息回升至0.04元，本次維持相同水準。

法人分析，近期季配高股息為維持穩定配息，也開始調整配息率，而較早進行降息的月配高股息ETF配息金額則已開始回升，主要是受惠台股上市櫃公司2024年整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%，為史上次高水準，對高股息ETF配息能力展開挹注。



觀察00940配息軌跡，配息政策採取相對平穩方式，除了是2024年首檔踩住降息剎車的商品，市場預期在前月調升配發金額後，後續應能維持此水準進行配息。目前台股大盤現金殖利率約3.2%，00940年化股息率約5.2%，高於大盤約2百分點。



00940在近期績效表現同步亮眼，觀察近三個月大型高股息ETF的表現，自4月9日台股觸底以來至7月22日止，0056漲幅最高達28.2%，其次即為00940上漲24.9%，顯示其價值選股策略為股價帶來實質助益；00878、00919與00929等ETF則分別上漲21.2%、20.1%與20.2%，整體呈現高股息ETF受惠於企業獲利回溫與資金回流的趨勢。