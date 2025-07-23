平行承攬商安全措施　列明年勞檢重點

▲勞動部。（圖／資料照）

文／中央社

配合職業安全衛生法修法加強事業交付承攬職業安全管理，勞動部職業安全衛生署今天公布明年勞動檢查方針，將平行承攬廠商間的安全衛生措施檢查納為重點。

根據勞動檢查法規定，勞動部必須依據國內勞動狀況、安全衛生條件、職業災害嚴重率及傷害頻率，每年公布勞動檢查方針，而各地勞檢機構須在勞檢方針公告3個月內提報勞檢計畫。

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勞動部職業安全衛生署今天公布115年勞動檢查方針，特別將「平行承攬安全管理」及「營造工地進場管制」等，增列為年度監督檢查重點事項。

台灣工地常有承攬商交付工程給再承攬商、再承攬商再交付給再再承攬商情況，勞動部推動職業安全衛生法修法，盼加重各級承攬人明確的安全管理責任，以防止職業災害發生。

職安署綜合規劃組組長張毅斌今天接受媒體聯訪指出，明年度檢查方針納入平行承攬安全管理，未來勞檢機構前往檢查，也會特別要求業主必須指定平行承攬商有統合管理的責任。

張毅斌以建築工程舉例，工程進行時，可能水電工程、電梯工程、結構體工程都是由不同承攬商進行，過往三個承攬商都無法互相管理，因此施工時就沒有統合機制；未來檢查時，會要求業主必須指定統合管理，讓勞檢機構可以針對每一個承攬商實施安全衛生的檢查。

張毅斌也說，為了確保工作場所使用的機械、設備及器具符合職業安全衛生法規定，張貼安全標示、驗證合格標章等識別證明，加上近期有發現職災勞工多未接受安全衛生教育訓練、投保勞工保險及勞工職業災害保險等，因此也增列營造工地進場管制檢查及檢查內容為明年度勞檢方針。

另外，鑑於近年發生倉儲火災及營造工程氣爆案，係因室內裝修不慎肇災，張毅斌說，也增列勞動檢查機構進入事業單位實施檢查時，如查獲公眾使用建築物室內裝修與室內裝修施工未訂有施工中消防防護計畫申報主管機關者，應移請相關主管機關查處等規定。