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昱台國際去年3月底上興櫃以來股價逾倍數漲　預計今年10月底轉上櫃

▲昱台國際董事長劉枋(右)與公司財務長兼發言人蕭家辭(左)。（圖／記者張佩芬攝）　

▲昱台國際董事長劉枋(右)與公司財務長兼發言人蕭家辭(左)。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

去年3月28日以每股15.08元股票登錄興櫃的昱台國際(7716)，今(24)日股價已達35.50元，公司董事長劉枋表示，公司今年首季營收5.19億元，年增33.95%，獲利2071.5萬元，EPS1.04元，預計在今年10月底或11月初股票轉上櫃。

1994年成立的昱台國際，主要經營海空貨運承攬與物流業務，董事長劉枋早年在日本商船三井(MOL)台灣總代理大信船務與承攬業海灣公司有過8年歷練，之後與攬貨業出身的林興芳合資設立昱台，至今已有30年歷史。

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劉枋指出，早年台灣出口以紡織品為大宗，公司營收約5成以上來自紡織業，在1995年就已隨紡織業進入越南發展，公司目前業務集中在紡織業重鎮東南亞。

公司今年上半年營收約五成來自台灣、越南佔26%、中國佔19%、柬埔寨佔9%，在越南與柬埔寨之間有經營陸運業務，公司整體營收海運佔約九成，空運與陸運佔約一成；直接客戶佔85%，同業的代理業務僅佔15%。

劉枋表示，公司股票規劃上櫃，主要是為籌募資金，擴大服務範圍，以發展成為全球知名亞洲運輸服務業為目標，也配合客戶需求經營歐美地區業務，目前亞洲區業務佔79%、歐洲與地中海、美國與加拿大各佔8%。

昱台目前員工約400人，在海外設有16個據點，預計今年底設立馬來西亞分公司，明年設印尼分公司，歐美業務主要透過代理行經營。公司海外最大據點是越南，在越南海防約有30名員工，在胡志明約有70名員工。

昱台開業以來年年獲利，僅在2008年雷曼兄弟事件爆發後，有過一次單月虧損，近4年業績分別為2021年營收31.35億元、EPS7.05元；2022年營收28.29億元、EPS6.61元；2023年營收14.5億元、1.89元；2024年營收20.25億元，EPS2.65元。2021與2022年因為疫情因素，獲利特別高，今年業績估計可以有雙位數成長。

關鍵字： 昱台國際興櫃股價逾倍數漲10月底轉上櫃

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