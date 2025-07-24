AI助攻太猛！Alphabet營收飆964億　美股標普創歷史高點

▲Alphabet Q2繳出亮眼的財報。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

AI大顯神威！美國股市主要指數週四持續走高，受惠於科技巨頭Alphabet (GOOGL母公司) 最新一季Q2財報繳出營收964億美元創下新高，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數雙雙創下歷史新高紀錄。

根據CNBC報導，今日S&P 500 指數上漲 0.2%，而科技股最重要的指標那斯達克指數（NASDAQ) ）則勁揚 0.4%。兩大指數盤中一度觸及歷史盤中高點。然而，道瓊工業平均指數卻下跌 302 點，跌幅達 0.7%，主要受到科技巨頭 IBM 股價重挫 9% 的影響，因其第二季軟體營收未能達到市場預期。

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Alphabet 的亮眼財報成為市場亮點，2025 年第二季資本支出 (CapEx) 達 224.46 億美元。Google執行長皮查伊並於新聞稿中指出，因雲端服務需求旺盛，預估 2025 年全年資本支出將增至約 850 億美元，主要投入於基礎設施與 AI相關投資。

由於Alphabet公布的第二季獲利與營收均優於分析師預期，帶動股價上漲 2%，替S&P 500和那斯達克指數的漲勢提供了強勁的動力。

▲Google執行長皮查伊。（圖／路透社）

儘管如此，部分大型股的疲軟表現仍對漲勢構成壓抑。電動車製造商 Tesla (TSLA) 在公布汽車營收連續第二季下滑後，股價下跌了 8%。

市場焦點接著轉向美國總統川普與聯邦準備理事會 （Fed）之間的持續爭執。白宮宣布，川普總統將於週四造訪聯準會，此舉被市場解讀為他對聯準會主席鮑爾施壓行動的進一步升級。

在此之前，美國股市已因貿易談判的積極進展而表現強勁。S&P 500 指數日前上漲 0.78%，寫下今年以來的第 12 次收盤新高紀錄。道瓊工業平均指數上漲 1.14%，即 507.85 點，距離新的收盤紀錄僅有微幅差距。同時，那斯達克綜合指數上漲 0.61%，並在歷史上首次收盤站上 21,000 點大關。

此外，英國金融時報 (Financial Times) 的一份報導也為市場帶來利多消息，該報導指出美國正與歐盟 (European Union) 逐步接近達成一項貿易協議。彭博社援引熟悉談判內容的外交官員證實了這一進展。據瞭解，這項潛在的貿易協議將對自歐盟進口的商品課徵 15% 的關稅。

華頓商學院財經學教授兼資深經濟學家席格爾（Jeremy Siegel）指出，貿易協議的進展有望提振投資人情緒。他週三在 CNBC 的節目中表示，我們開始看到這些協議的明確性，這當然是看漲的訊號，也肯定能維持股市的動能。