00768B即將配息！ETF專家：8年沒配過息！首配8%就可以買進！

財經中心／綜合報導

復華20年美債（00768B）宣布重大轉彎，將由原本的「不分配收益」改為「按季配息」，正式加入債券ETF現金流行列，首度配息評價日訂於7月31日，8月19日除息、9月12日發放配息，讓投資人也能享受現金流的甜頭。隨著美債殖利率自高點回落，長天期美債具備資本利得空間，00768B季配息上路，正好同時滿足息收與美元資產配置的雙重需求。

今年以來，「債蛙」們看著債券ETF價格一路走低，苦無翻身機會，不過近期迎來轉機，美債殖利率自高點回落，多頭氣勢重振。外界預期美國總統川普將任命鴿派人士接替聯準會主席鮑爾，帶動美國公債期權市場轉趨看漲。儘管白宮澄清川普無意提前撤換鮑爾，仍推升長天期公債反彈。

30年期美債殖利率從7月16日的5.07%，回落至7月22日的4.9%，看跌期權溢價也明顯縮減，顯示避險情緒降溫。另一方面，10年期公債期貨9月買權需求強勁，市場押注8月22日前殖利率有望下探至4.25%，顯示債市多頭部隊正悄然集結。

對於苦守多時的「債蛙」而言，美債多頭人氣回溫，現階段正是逢低加碼、攤平成本的良機。過去高點進場的投資人，此時不僅能趁債券ETF價格低檔布局、攤平持有成本，還有機會靠配息逐步彌補虧損，同時期待聯準會未來再度啟動降息循環，帶動長天期美債資本利得空間。

也因此，00768B選在此時改為季配息，時機點可說恰到好處！無論是等待解套的「債蛙」，或是想布局美元資產的穩健型投資人，現在都多了一個創造現金流的新選擇。投資人也高度關注其未來配息表現，只要能維持與同類型長天期美債ETF年化4%至5%水準，預料將吸引更多追求穩定現金流的資金進駐，人氣有望持續升溫。

