「TAIWAN SELECT」共同品牌串聯海外通路　攜加工食品業者搶單

▲TAIWAN SELECT海外通路系列活動將於7國逾30家通路設置專區或辦理促銷活動(示意圖)。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年經濟部國際貿易署委由外貿協會辦理「TAIWAN SELECT」海外通路系列活動，鎖定美、加、紐、澳、星、馬、荷蘭等7大目標市場，串聯超過30家零售通路，透過實體專區、主題促銷與電商平台三軌並進，展現台灣食品兼具創新與品質的特色產品，強化產品曝光以爭取訂單。

為提升台灣加工食品於國際市場之能見度與品牌認同，經濟部自113年啟動「TAIWAN SELECT」共同品牌行銷策略，塑造台灣食品高品質與創新力的國際形象。今年包括新加坡FairPrice、美國H Mart、馬來西亞The Food Merchant與Village Grocer、伊勢丹、荷蘭東方行等，都是合作的通路。

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首波登場的「台灣零食沖飲派對」於7月24日至31日於紐西蘭奧克蘭4間超市率先登場，主打珍珠奶茶等廣受國際消費者喜愛的台灣沖泡飲品，並於活動現場安排試吃試飲、消費互動及週末體驗等周邊活動，吸引當地消費者體驗臺灣美味，提升購買意願。

接續登場的「TAIWAN SELECT親子嘉年華」將於8月下旬在美國舊金山H Mart超市舉行，結合舞獅、捏麵人、剪紙、畫糖等台灣民俗技藝，打造兼具文化深度與美食體驗的主題活動，深化台灣品牌形象與家庭客群的情感連結。

「TAIWAN SELECT」展現經濟部與產業攜手落實共同品牌行銷的成果，透過整合資源、降低業者拓銷成本，帶動台灣加工食品業以「高品質」的形象站穩全球市場，讓更多海外人士親身感受台灣食品的美味與價值，協助我業者爭取國際訂單。有關協助加工食品業者全球布局的資訊可至下列網站瀏覽：https://exportnexpo.taiwantrade.com/home/home.html。