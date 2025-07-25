快訊／大樂透飆5.9億「近5年最高」　今晚邁入連16槓

周杰倫概念股新金主！威剛砸錢買進巨星傳奇 最多敲進1400萬股

有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇（6683.HK）竄出新金主！台灣上櫃公司威剛（3260）今（25）日公告，董事會通過對巨星傳奇投資案，每單位買進價格上看17.5港元，交易金額上限約新台幣7億8456萬元，預計最多可持有巨星傳奇1400萬股。

永豐金合併京城銀換股基準日10／1 2026年Q4完成整併

永豐金（2890）於今（25）日召開董事會，通過合併京城銀（2809）股份轉換基準日為2025年10月1日，股份轉換基準日係由雙方董事會共同議定，依股權轉換對價條件並考量雙方除權息之影響，每1股京城銀普通股股份將換發永豐金1.2375股普通股及26.75元現金，股份轉換案完成後，京城銀將成為永豐金百分之百持股之子公司。

台新與新光人壽正式合併 公司名稱定調「新光人壽」

台新新光金（2887）昨（24）日正式成立，立馬展開子公司整併，台新人壽與新光人壽於今（25）日分別召開董事會決議通過以換股方式進行合併。台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，合併後存續公司將更名為「新光人壽保險股份有限公司」。

邱正雄辭世 央行緬懷當年「調重貼現率13碼」打炒股炒房

前行政院副院長、前財政部長，並曾擔任央行副總裁的邱正雄不幸於本（2025）年7月22日因病辭世，享壽83歲。央行今（25）日發出專文緬懷邱正雄任公職期間的貢獻，並細數邱正雄多次帶領台灣解除多家金融機構危機，被前總統李登輝譽為「亞洲最佳財長」的因由。

英特爾財報4亮點 陸行之讚「陳總比Pat清楚台積電強在哪裡」

英特爾（Intel）第2季財報發布後市場評價不一，盤後股價先升後跌，不過半導體前分析師陸行之揭露4大亮點，力讚Intel新任執行長陳立武「比Pat（前任執行長基辛格）清楚台積電強在哪裡」。

永豐金股利1.25元8／21日除權息 9／22股利發放日

40.8萬股民注意！永豐金（2890）公告8月21日進行除權息，每股配發0.91元現金股息、每股配發0.34元股票股利，合計股利金額1.25元，最後過戶日為8月22日，停止過戶期間為8月23日～27日，9月22日股利發放日。

台新金現股回穩 辛特爆30萬張大量

台新金（2887）完成新光金整併案後，今（25）日量價回穩，現股上午盤翻紅小漲，不過辛種特別股「台新辛特」（28871）卻爆出逾30萬張成交量，導致股價翻黑跌逾1%。

大罷免明投票 吳東亮盼：選完回歸生活、發展產業

企業界已有零售教父徐重仁、和碩董事長童子賢等企業界重量級人士陸續對大罷免表態，台新金（2887）董事長、工商協進會理事長吳東亮今（25）日會員大會前被媒體問及關於大罷免看法。他表示，台灣按照法律舉行罷免選舉，不管結果如何都要接受，最重要的是選後，要回歸正常生活。

要再砍2萬人！ 英特爾「手術式級」裁員15%

美國晶圓代工廠英特爾（Intel）再次發動「手術式級」裁員，幅度約為15%。外媒指年底前將有超過2萬人飯碗不保，現有中階管理層可能只會留下一半。

英特爾Q2營收優於預期但虧損擴大 股價盤後重挫5%

Intel（英特爾）25日公布2025年第二季財報，營收雖優於市場預期，但虧損幅度擴大，加上宣布多項裁員與削減投資計畫，盤後股價應聲下跌逾5%。這是新任執行長陳立武上任以來第二次對外發布財報。