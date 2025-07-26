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泰福生技參展生技展　首秀國際級CDMO戰隊

▲▼保瑞暨泰福董事長盛保熙（左）、泰福生技執行長Steve Lam（右）。（圖／記者高兆麟攝）

▲保瑞暨泰福董事長盛保熙（左）、泰福生技執行長Steve Lam（右）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

泰福生技（6541）自今年1月與保瑞集團完成策略聯盟後、本周正式以旗下CDMO業務品牌「Bora Biologics」參加 2025 Bio Asia – Taiwan 亞洲生技大會，這是公司在CDMO業務品牌整合後首度參展，由執行長Steve Lam親自領軍、率領商務長Marc Goemans 及全球業務發展團隊，並與策略聯盟夥伴保瑞集團強強聯手，展現推動全球大分子CDMO業務的企圖心與實力。

面對全球產業及國家政策快速變遷的競爭環境，泰福生技不僅持續在全球最大醫藥市場美國針對客戶需求擴建商業量產廠區、旗下聖地牙哥廠2000升產能擴建計畫正如火如荼進行中，預計將於2026年第一季正式啟用；更於日前與國際大廠Cipla正式簽約，攜手推動泰福生技首項生物相似藥NYPOZI（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen）正式進軍美國市場。

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這項泰福生技首個在美國市場上市銷售的生物製劑產品將使得聖地牙哥廠區正式成為具有商業化量產實績的生產據點，大幅提升泰福生技贏得美國在地客戶後期商業量產訂單之競爭優勢。而此一交易也代表著Cipla正式成為泰福生技聖地牙哥廠區的第一個CDMO商業量產客戶，未來泰福生技內部資源可心無旁鶩地聚焦CDMO業務發展。

此外，泰福生技在竹北廠區的前期開發團隊亦同步強化升級自有技術，旗下抗體藥物複合體ADC 實驗室全新落成，具備生物偶聯bioconjugation 關鍵技術所必須之人才、設備與技術。其中，擴建後之竹北廠區包含設有isolator系統之製程開發實驗室，能夠進行毒理批次生產、即動物實驗用藥等級之ADC產品，同步支援三大主流技術，包括Cys-based、Lys-based與Site Specific-based 等不同偶聯技術，並已建立完整且自主之ADC分析平台。此一技術平台已獲客戶青睞肯定，目前正在執行之ADC專案預計將於2026年第一季完成500升之GMP生產批，預計將可再創業務開發另一新里程碑。

關鍵字： 泰福

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