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美國科技股居高思危　法人建議多重收益平衡基金分散風險

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲美國科技走高，美股美債多重收益配置兼顧收益與成長。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

美國AI科技股價格持續攀升，帶動標普500指數和那斯達克指數周四收盤創新高，儘管爆發力強勁，風險仍不容忽視，川普關稅將於8/1前陸續公布，且隨著財報季展開，投資人持續關注企業對未來業績的預測與指引。國泰投信建議，亂局之下資產配置格外重要，投資標的多元，較能落實分散風險，兼顧收益與成長，以國泰美國多重收益平衡基金配置美股美債，有機會提前卡位美國下半年市場成長。

國泰投信分析，根據美國勞工部數據顯示，7/6當周首次申請失業救濟的人數減少了7000人，降至22萬1000人，創下3個月以來新低，美國新增申領失業救濟金的人數已連續第五週下降，而6月份美國失業率降至4.1%。勞動力市場新增14.7萬個工作崗位，高於預期的11萬，種種數據顯示美國勞動力市場持續穩健，對於美國股市或債市都是利多。

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海外平衡型基金規模突破420億元，其中國泰美國多重收益平衡基金即佔了77.52億元，經理人范姜佩瑩指出，該基金除了投資美國市場（63.86%），也持有4.70%英國標的、3.66%法國標的、2.55%日本標的等等，從標的種類來看，股票權重約35.40%，在投資組合中扮演積極角色，有望在多頭時掌握獲利契機；此外，投組中也有48.56%公司債、3.05%政府公債，為投資組合提供息收來源，成為投資組合的保護傘。

范姜佩瑩進一步強調，主動式基金的亮點在於，由專業經理人親自操盤，能夠即時洞察趨勢、動態調整，追求更佳的投資成果，且因應投資人有不同匯率與風險偏好的資產配置需求，國泰美國多重收益平衡基金推出台幣、美元、人民幣、南非幣與日圓五大幣別，為投資人打造更彈性的投資組合。
 

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