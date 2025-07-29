中國需求旺！　外媒曝輝達急向台積電追加30萬顆H20訂單

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

《路透》引述兩位知情人士周二 (29 日) 報導，輝達 (NVIDIA)上周向晶圓代工大廠台積電 (2230)下單約30萬顆H20晶片組。其中一位人士表示，由於中國市場需求強勁，輝達決定不再僅依賴現有庫存，改為重新下單生產。

在今年4月美國政府以國安為由，進一步收緊對AI晶片出口中國的管制，並將輝達專為中國市場設計的降規版GPU晶片H20也納入出口限制，在本（7）月早些時候輝達執行長黃仁勳在訪北京時宣布H20晶片可以恢復向中國客戶供貨。

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《路透》報導，消息人士表示，台積電的新訂單將加上目前約60萬至70萬顆的庫存量。

根據美國研究機構 SemiAnalysis 估計，輝達在2024年售出約100萬顆H20晶片。

黃仁勳本月訪問北京時曾表示，是否重新啟動 H20 生產，將取決於收到的訂單數量，並補充稱，一旦決定重啟，供應鏈需要9個月時間恢復。

輝達需要美國政府發放出口許可才能把H20晶片交給中國客戶。該公司在7月中曾表示，美國政府已保證會很快給予出口許可。惟消息人士表示，迄今美國商務部尚未批准H20的出口許可。

亦有消息人士透露，輝達已經要求有意採購H20晶片的中國公司提交新文件，包括客戶訂單量預測等。

輝達拒絕就這個下新單的消息或出口許可的申請進度發表評論。台積電亦表示不予置評。美國商務部尚未回應媒體置評請求。

