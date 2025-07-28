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資策會與威剛簽署合作備忘錄　共推AI軟硬整合與應用落地

▲▼策會執行長范俊逸（右）與威剛董事長陳立白（左）共同簽署合作備忘錄。（圖／威剛提供）

▲資策會執行長范俊逸（右）與威剛董事長陳立白（左）共同簽署合作備忘錄。（圖／威剛提供）

記者高兆麟／台北報導

為加速臺灣AI技術多元應用與產業落地，資策會與全球記憶體模組大廠威剛科技（3260）正式簽署合作備忘錄（MOU），建立長期策略夥伴關係。雙方將聚焦AI算力服務，共同在基礎架構、平台及軟體（IaaS, PaaS, SaaS）分工；在AI醫療及復健領域的合作，則由資策會負責AI模組與服務的開發；搭配威剛科技在硬體核心與產品整合上的深厚實力，一起打造具有實用性與市場潛力的創新應用。

資策會執行長范俊逸表示：「AI產業發展不能只喊口號，需要透過具體專案實現價值。威剛科技不僅在記憶體模組的創新研發表現突出，更在工業應用解決方案、商用電動車與AI智能機器人等領域深耕多年，這次能結合威剛在系統整合與高效運算資源上的優勢，正是實踐AI價值鏈整合的起點。」

威剛科技董事長陳立白則指出，面對AI技術快速演進與多元應用需求，單一企業難以獨力完成全貌，唯有結合不同領域的專業與資源，才能推動真正有影響力的創新與實用性的AI應用。

資策會與威剛科技也將在政策倡議、產研合作與應用推廣上展開更密切合作。透過共同參與AI政策討論與制度建構，回應產業趨勢與法規挑戰，打造更具前瞻性的發展環境。同時，雙方將整合技術與場域資源，加速AI技術在醫療、製造與服務等產業的驗證與導入，推動智慧應用規模化落地。

雙方將以「務實創新」為核心，從點、線到面、從平台到應用，共同推進臺灣在AI技術與應用的整體實力，未來，也將爭取參與國家級計畫，積極鏈結海內外市場、技術與資源，強化與國際夥伴的合作連結。

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