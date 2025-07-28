台積電資深副總羅唯仁退休　結束21年職涯

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）企業策略發展資深副總經理羅唯仁已於27日正式退休，為其長達21年的台積電職涯畫下句點。公司表示，感謝其多年來對企業發展的重大貢獻，並祝福他退休生活愉快。

根據台積電歷年資料，羅唯仁於2004年加入公司，初任營運組織二副總經理，2006年至2009年間擔任研發副總經理，之後陸續擔綱先進技術事業與製造技術部門副總，歷練橫跨研發、營運與技術策略等核心領域。

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台積電指出，羅唯仁任職期間領導團隊突破多項技術瓶頸，累積超過1500件專利申請，其中包含約1000件美國專利，對推動台積電在先進製程與技術解決方案上的領先地位貢獻卓著。

在進入台積電之前，羅唯仁曾任職英特爾（Intel），擔任先進技術發展協理暨CTM廠廠長，負責美國加州聖塔克拉拉郡工廠營運。更早之前，他也曾在摩托羅拉（Motorola）研發實驗室、全錄（Xerox）微電子中心服務，並於美國大學擔任助理教授，具備豐富的產學與跨國實務經驗。

羅唯仁為國立台灣大學物理系畢業，並於美國加州大學柏克萊分校取得固態物理與表面化學碩士、博士學位。其家世亦頗具背景，父親為前憲兵司令部司令、羅揚鞭中將。

根據公開資訊，截至退休前，羅唯仁仍持有超過1348張台積電股票，以昨日收盤價每股1,145元計算，持股市值高達新台幣15.43億元。