重量級ETF搶買！00919加碼中信金20萬張 00878首敲進中租逾9萬張

發行規模逾4000億元的兩大台股ETF抄錢部署現蹤！中信金（2891）、中租-KY（5871）今（28）日各自公告獲重量級ETF加持，其中中信金在近期獲群益台灣精選高息（00919）大買逾20.62萬張；中租則是獲國泰永續高息ETF（00878）首度敲入逾9.1萬張。

台積電資深副總羅唯仁退休 結束21年職涯

台積電（2330）企業策略發展資深副總經理羅唯仁已於27日正式退休，為其長達21年的台積電職涯畫下句點。公司表示，感謝其多年來對企業發展的重大貢獻，並祝福他退休生活愉快。

華南金1.35元股利8／13日除權息 現金股利發放日8／29

44.7萬名股東注意！華南金（2880）公布除權息日為8月13日，每股配發1.25元現金股息、0.1元股票股利，合計股利1.35元，最後過戶日8月14日，停止過戶期間為8月15日～19日，現金股利發放日期8月29日。

百年老店台銀搶進數位帳戶 新推2.075%高利活存

台銀致力打造符合年輕世代需求的數位金融服務，推出多項便捷的優惠方案，凡開立台銀數位帳戶享每月網銀跨轉99次優惠方案，10萬元內更享有2.075%高利活存。同時，台銀於114年2月發行的「BUBI數存VISA金融卡」，卡面設計以可愛吉祥物BUBI為主角，一推出便在社群上掀起熱議。該卡提供每月實體ATM跨行提款與轉帳各10次免手續費，深受年輕族群喜愛。根據統計，台銀數位開戶數於2025年第一季較前一年同期成長逾五成，穩居公股銀行成長第一。

MSC1200億人民幣大單 21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

根據大陸信德海事網訊息，全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)最新一輪大單，再次傾注中國船廠，合計金額高達1200億元人民幣的大單，21艘超大型LNG雙燃料貨櫃船訂單，簽給大陸五家造船廠，進一步鞏固了中國船廠在全球船舶建造中的主導地位。

三星拿下特斯拉165億美元大單 將在美國德州生產AI晶片

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日證實，下一代AI晶片AI6將由南韓三星電子在美國德州泰勒（Taylor）新建晶圓廠負責製造，並強調他將「親自走產線」，確保生產順利。此舉被視為三星晶圓代工部門的一大突破，也讓特斯拉在AI晶片製造上擁有更深的參與權。

豪雨灌嘉義近萬戶停電 台電：2071戶搶修中

大豪雨今（28）日猛灌雲嘉南，台電統計，嘉義至今日下午2點曾經停電戶數高達9614戶，逼近萬戶，經積極搶修後已復恢7543戶，仍有2071戶待復電。

台積電嘉義AP7廠淹水停工 公司：現場防災相關作業組員待命

受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今日遭到大雷雨轟炸，台積電嘉義先進封裝AP7廠也發生淹水情形，工作人員只能泡在黃泥水準備工作，台積電表示，今天嘉義停止上班上課，AP7目前也是停工狀態，只剩留守人員，會再檢視淹水情況。

資策會與威剛簽署合作備忘錄 共推AI軟硬整合與應用落地

為加速臺灣AI技術多元應用與產業落地，資策會與全球記憶體模組大廠威剛科技（3260）正式簽署合作備忘錄（MOU），建立長期策略夥伴關係。雙方將聚焦AI算力服務，共同在基礎架構、平台及軟體（IaaS, PaaS, SaaS）分工；在AI醫療及復健領域的合作，則由資策會負責AI模組與服務的開發；搭配威剛科技在硬體核心與產品整合上的深厚實力，一起打造具有實用性與市場潛力的創新應用。

關稅議題朝正面發展 近一周股票ETF資金淨流入269億美元

全球股市上週受惠於美國與日本、印尼、菲律賓達成貿易協議、美國企業已公佈的財報有近68%營收優於預期而普遍上漲，截至7/25資金熱潮延續，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入269.39億美元，較上周再成長33%、美國股市持續為吸金王但淨流入規模較上週稍減一成，再添98.11億美元淨流入資金；關稅抵定的日本由淨流出轉向為淨流入6.13億美元；中國和亞洲亦均由流出轉為淨流入16.04億和38億美元。歐洲則持續有約9.86億美元淨流入。產業ETF部份，金融產業持續吸金，與主題型和工業產業居前三大淨流入產業。淨流