重量級ETF搶買！00919加碼中信金20萬張　00878首敲進中租逾9萬張

▲群益台灣精選高息大舉買超中信金持股。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
發行規模逾4000億元的兩大台股ETF抄錢部署現蹤！中信金（2891）、中租-KY（5871）今（28）日各自公告獲重量級ETF加持，其中中信金在近期獲群益台灣精選高息（00919）大買逾20.62萬張；中租則是獲國泰永續高息ETF（00878）首度敲入逾9.1萬張。
00919採取季配息，成立以來九次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72、0.72元，穩定階梯式向上的配息政策受到投資人青睞，基金規模增加逼近千億元，近期規模突破4千億元。
00919前10大投資標的為：國泰金（2882）占成份股比重13.95%、中信金（2891）12.7%、富邦金（2881）10.21%、聯電（2303）8.77%、長榮（2603）7.65%、聯詠（3034）4.92%、世界（5347）3.74%、陽明（2609）3.61%、長榮航（2618）3.22%、力成（6239）2.42%。
00878資產規模達4470億元，近五次配息金額為0.47、0.5、0.55、0.55以及0.51元，近期換股「3進3出」，新增中租-KY（5871）、可成（2474）、萬海（2615）等3檔，刪除股則為台泥（1101）、永豐金（2890）、第一金（2892）。
00878前10大投資標的為：國泰金，佔成份股比重9.05%、中信金8.66%、聯電6.52%、聯發科（2454）4.4%、華碩（2357）3.96%、聯詠3.63%、瑞昱（2379）3.46%、日月光投控（3711）3.37%、光寶科（2301）3.28%以及萬海（2615）3.07%。
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