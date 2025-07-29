碩網掛牌上櫃上演蜜月行情　早盤股價漲破100%

▲碩網今日掛牌上櫃。（圖／碩網提供）

記者高兆麟／台北報導

威盛轉投資的碩網資訊（7547）今（29）日以承銷價格每股60元正式掛牌上櫃，早盤上演蜜月行情，漲幅破100%，股價最高來到126元。

碩網2024年度營業收入達3.33億元，年增率為64.75%，毛利率為45%，每股稅後盈餘為2.01，營收和獲利均為歷年來新高，另碩網2025年截至6月底的自結合併營收達1.44億元，較去年同期成長19.40%，樂觀看好2025下半年度客戶數和毛利持續進步，且在旺季效應帶動，下半年營收將優於上半年，成長動能也有望維持去年的水準。

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自2022年ChatGPT問世，帶動生成式AI商機爆發，碩網憑藉著在企業對話式AI領域深耕20餘年之經驗，迅速掌握生成式AI技術在企業應用之場景，推動企業客戶對其智能對話式AI應用產生新一波之升級需求，最新主力產品GenAI Admin Portal可協助客戶依照不同應用場景選用各種最先進的LLM，快速打造高可靠度的多語系AI對話服務，更可協助企業整合如ERP、CRM、HRIS、SCM等內部系統，打造跨系統之AI代理應用，協助企業得以更快速地實現智慧化轉型，2024年GenAI Admin Portal佔營收比重由2023年4%跳升至2024年49%，貢獻營收1.6億元，為主要成長動能。今(2025)年則可望再創佳績，除了去(2024)年協助日本大型保險客戶導入虛擬人與量子運算技術之最新生成式AI應用仍在進行中之外，隨著政府近年大力推動的「百工百業用AI」政策持續發酵，碩網在金融、製造、公用事業、零售、生技醫療與政府部門等垂直產業均已囊括多家指標龍頭客戶，建立成功案例，具備明顯領先者優勢。

海外市場則為碩網另一成長主軸，透過在對話式AI領域成功與微軟等國際大廠共同建立指標企業成功案例，領先掌握全球最先進的AI技術，碩網成功獲得多家日本當地合作夥伴之青睞，並已累積逾30家當地客戶，已逐漸在日本市場展現優勢。碩網2024年碩網日本營收貢獻1.18億元，佔營收比重由前一年度7%上升至35%，考量碩網品牌知名度已於日本市場增加，合作夥伴暨大股東伊藤忠集團亦針對生成式AI成立專職小組大力推廣碩網產品；而據研究機構Grand View Research之研究報告指出，日本將是未來5年企業生成式AI成長最快的市場，加上日本客戶對於AI產品與相關服務可接受之價格水準高於國內，此一趨勢將有助於碩網之營收持續成長，亦將帶動整體毛利率提升。

隨生成式AI爆發成長，全球AI投資關注焦點，正由硬體算力逐漸轉向軟體應用，為碩網資訊帶來明顯成長契機。而隨著企業更加追求AI實際運用效益，碩網以其在自然語言處理、生成式AI整合與企業多語言智能客服經驗的優勢，透過GenAI Admin Portal協助企業快速部署AI對話、知識管理與各種AI代理應用，正好切中此波趨勢重心。碩網配合Microsoft、Google、Amazon等國際大廠正從基礎模型逐漸轉向強調商業化應用的潮流，將扮演好中間的最佳橋樑，銜接先進AI技術模型與企業需求，專注於發展更高附加價值之全方位企業應用，引領企業數位轉型與智慧升級之商機。