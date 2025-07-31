大宇資進軍半導體投資揚智、光罩　董座：短期以「止血、優化」為目標

▲大宇資集團董事長凃俊光。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

大宇資（6111）近來積極布局半導體產業，旗下集團已接連入股揚智（3041）與台灣光罩（2338），對此，大宇資集團董事長凃俊光今日受訪時表示，跨入半導體是基於集團長期發展策略，將資源導向國家產業主流，並強調對兩家企業的經營將以「止血、優化」為階段性目標，期待明年起展現轉型成果。

針對揚智的營運方向，凃俊光指出，公司過去6年累虧逾30億元，當前首要任務是穩定基本面、積極止血。他透露，目前已有數個AI ASIC客戶洽談中，部分訂單自今年起陸續認列，明年將有更多tape out案量，有望帶動營收規模並推動盈虧平衡。

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揚智新任執行長連建欽則表示，傳統機上盒市場以第三方國家為主，今年雖面臨需求放緩，但公司正積極轉型AI ASIC領域，目前已有NRE案在手，後續也將持續擴大客戶基礎。據悉，相關訂單金額多達百萬美元，主要來自東南亞與第三世界市場，且客戶對製程要求不高，符合揚智現有能力，下半年單月有望轉盈，但整體轉虧為盈仍須待明年。

在策略合作方面，揚智也將與安瑞科技深化市場與資源整合，雙方在印度、非洲、日本等市場具有互補優勢，未來可望提升市佔與營運效益。

針對另一家轉投資企業台灣光罩，凃俊光表示，將以優化子公司營運結構為主軸，未來將持續聚焦光罩本業發展。集團觀察到台灣光罩主體營運穩健，惟受子公司與業外損益拖累，將進一步檢討表現不佳的子公司，必要時縮減規模但不會輕言放棄，盼資源回歸本體，提升整體效益。

台灣光罩總經理陳立惇指出，此次雙方合作起於大宇資旗下全達與光罩子公司的業務往來，建立初步信任基礎。未來光罩將更專注本業，並以現金增資強化資本結構，預計第三季送件辦理8萬張現增案，用以因應8月6日即將到期的可轉債（CB）償還需求。凃俊光透露，大宇資此次投資台灣光罩，也正是為協助度過財務高峰期。