台灣關稅20%「不需要悲觀」　他曝1原因輸日韓：重點是要站對戰隊

▲美國通知台灣，對等關稅稅率為20％。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）推動的「對等關稅政策」將於8月1日正式啟動，台灣被列入20%稅率，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%，知名主持人鄭弘儀勸大家「不用太悲觀」，只是暫時性的，還有談判的空間，很多人都說台灣比日韓還要高，但台灣與美國沒有簽署自由貿易協定（FTA），是不錯的條件。

鄭弘儀在臉書發文，很多人質疑，為何台灣稅率高於日本和韓國？「別忘了台灣不像日韓等國，與美國原本就有FTA」，不過，他認為初步來看，是不錯的條件，而且總統賴清德也說，只是暫時性的稅率，還有談判空間，「無需樂觀，更不必悲觀，重點是要站對戰隊！」

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貼文曝光，網友紛紛表示，「不要太苛責了，就算降到10%也有人不滿意，也要感謝官員們努力」、「這稅率太欺負人了」、「繼續加油，爭取更好的稅率」、「至少美國以國家之名將我們入列」。

針對對等關稅稅率為20％，賴清德表示，稍早美方通知台灣在華府的談判團隊，台灣的「暫時性關稅」為20%。主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。而台美雙方後續也將就供應鏈合作及232條款相關議題一併磋商。