日本用「4000億美元」換關稅15%　川普擺明搶錢！網愣：怎吞得下去

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）公布台灣的最新關稅稅率為20%，高於日本、韓國與歐盟獲得的15%，其實日韓稅率可以降到15%，背後付出了很大的代價，日本須對美投資5500億美元，韓國則是提出4000億美元，並由美方全權分配。就有網友驚呼「為何日韓吞得下去？」貼文掀起討論。

日本與南韓雖然享有關稅降低至15%的待遇，但背後卻藏有龐大對美國的投資承諾，日本須拿出5500億美元對美投資，且美國掌握90%的收益；南韓則是對美投資4000億美元，且由美國控制與分配。

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「這種條件吞得下去？」原PO在PTT發文驚呼，這種條件根本是要日本承擔所有風險，利益讓美國獨吞，而川普對韓國的「控制及分配」究竟代表什麼含義也沒說清楚，「川普這直接明搶的吧！就算日本跟韓國經濟總量的台灣高，但也差不多是政府幾年的總預算總和，這麼扯的條件，為何他們國民跟國會能吃下去？」

貼文曝光，多數網友認為美國憑藉自身優勢，迫使日韓接受不公平條件，「拳頭最大，說了算」、「因為美國就是最大的進口市場啊，日韓又是傳統美國小弟，真的只能含淚吞下去啊」、「你就知道這世界是美國說了算」、「根本戰敗國的不平等條約，就是直接搶你的錢」、「美國爸爸真厲害，不用打仗就能搶劫全世界」。

也有人提出建議，「可以不吞啊，放棄美國市場」，但隨即遭網友反駁，指日韓若拒絕此協議，恐面臨高關稅壓力，導致產業流失與經濟衰退。有網友分析日韓與美國的深度依賴關係，包括駐軍、財團及產業鏈綁定，認為拒絕投資恐導致更大損失，「因為深度綁定啊，風險跟後果要考慮」。