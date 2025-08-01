美股盤中重挫790點！川普關稅、非農利空罩頂　恐慌指數突破20

▲美股重挫示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

川普關稅政策帶來經濟隱憂，加上就業與製造業數據疲弱，加深市場對聯準會（Fed）降息的預期，美國國債價格跳升，恐慌指數突破20關卡，美股道瓊工業指數8月首交易日開盤重挫逾790.3點，投資人臉綠。

美股開盤4大指數集體跳水，道瓊工業指數一度挫逾790.3點，至台北時間8月1日晚上11點（紐約時間當日上午11點）左右仍下跌544.96點或1.23%，暫報43586.02點。

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《彭博社》報導，美國2年期公債殖利率暴跌22個基點至3.74%，創下自2024年8月以來最大單日跌幅。貨幣市場目前已完全反映今年內將有兩次降息的預期，首度降息在9月的機率達76%。美元走貶。標普500指數下跌1.4%，其中亞馬遜公司（Amazon）因獲利前景不如預期，在大型股中領跌。華爾街的「恐慌指數」VIX突破20。

就業成長降溫幅度超出預期，進一步顯示在經濟不確定性廣泛存在的情況下，勞動市場正轉向疲弱。上月非農就業新增73,000人，前兩月數據則大幅下修。失業率上升至4.2%。

摩根士丹利財富管理的 Ellen Zentner 表示，原本猶豫是否降息的聯準會，如今或許看到更清晰的9月降息路徑。

聯準會理事 Christopher Waller 和 Michelle Bowman 表示，決策者若對降息猶豫，恐將對勞動市場造成不必要的損害。

Global X 的 Scott Helfstein 說：「現在的爭論是，白宮是否正確，而聯準會是否行動過慢。聯準會當初選擇觀望或許是對的，但現在經濟與就業確實從高速成長中放緩。」

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁 Beth Hammack 則表示，美國勞動市場看起來仍然健康，但週五公布的最新就業數據「確實令人失望」。