長榮「長月輪」貨櫃秘魯落海 公司回應了

台灣長榮海運「長月輪」（Ever Lunar）1日在秘魯發生貨櫃墜入海中，長榮海運今（2）指出，人員及船舶皆平安，後續將配合進一步調查。

台股「5檔」天價股！ 法人：大盤長線趨勢扭轉、短線漲多謹慎

台股7月欲罷不能，指數一度逼近23500點，完成全年報酬翻紅，表現大逆轉；永豐投顧展望８月台股指出，從趨勢上看，台股無疑已經明顯偏多，長線操作應轉換心態，偏多操作，但短線本益比有過高的現象，需要降溫。

英特爾製造業務大洗牌 3位高管傳將退休

正值執行長陳立武（Lip-Bu Tan）大刀闊斧實施全面改革之際，《路透社》引述消息人士報導，英特爾製造業務的三位高階主管將退休。

台灣關稅綁232條款！ 謝金河：談判面臨3大壓力

美國公佈台灣對等關稅稅率20%，財信傳媒集團董事長謝金河今（2）日在臉書日上發文指出，台灣的20%是「暫定」，也就是還沒有定錨，台灣是要把後面232條款一起解決，這樣談法可以避開一頭牛被撥兩次皮，但談判難度也會比較高，因台灣面臨對美順差高於日韓、半導體輸美遠超各國與資通訊產品佔輸美逾6成的三個不利大壓力。

美股7月屢創新高 法人：關稅底定留意投資組合波動性

美國最終公布的各國關稅稅率例如歐日韓普遍較季初預估的稅率低，加上美股史坦普500企業第二季財報截至7/25已公布企業獲利成長已經上修到6.4% (原預期成長僅約 3%)，超過八成企業獲利優於預期，激勵美股七月屢創新高。時序進入八月，隨著各國與美貿易關稅陸續底定，法人認為，市場焦點將關注經濟數據是否開始受到影響以及九月份聯準會的降息機率，截至7/31芝商所FedWatch顯示機率約四成。

總經與關稅衝擊車市 保時捷策略性重整「看好2026發展」

面對充滿挑戰的全球環境，保時捷在2025年下半年堅決推動其策略性重整。在2025年上半年，保時捷集團銷售收入達181.6億歐元，去年同期為194.6億歐元。集團營業利潤為10.1億歐元，去年同期為30.6億歐元。集團銷售回報率為5.5%，去年同期為15.7%。

美股盤中重挫790點！川普關稅、非農利空罩頂 恐慌指數突破20

川普關稅政策帶來經濟隱憂，加上就業與製造業數據疲弱，加深市場對聯準會（Fed）降息的預期，美國國債價格跳升，恐慌指數突破20關卡，美股道瓊工業指數8月首交易日開盤重挫逾790.3點，投資人臉綠。

黎方國：國安基金護盤台股縮小跌幅 尚須觀察8/17的232條款稅率

美國白宮今(4)日公布台灣對等關稅暫時為20%，因為較與我國有強烈競爭關係關係的日本與韓國高5%，今日台股早盤一度下跌374點，終場下跌108.14點，收23434.38點。統一投顧董事長黎方國指出，跌幅能夠縮小是靠國安基金護盤，因為8月17日還要面對美國232條款。

華航宣布捐款1000萬元 助丹娜絲颱風災民重整家園

丹娜絲颱風加上西南風接力肆虐，連日豪大雨重創中南部，華航（2610）今日宣布，捐款1,000萬元，賑濟丹娜絲颱風災民。

台新銀行2025投資趨勢論壇 洞悉全球變局掌握資產配置突圍機會

全球政經局勢詭譎多變，美國關稅政策與利率壓力仍未解除，台新銀行財富管理團隊攜手《今周刊》共同舉辦「2025投資趨勢論壇」，以《全球動盪下的投資突圍之道》為主題，聚焦2025年全球政經與台股趨勢，深入剖析資產配置新方向，協助高端客戶洞悉市場脈動，提前擬定進可攻、退可守的投資策略，在風險與機會並存的市場中精準布局。